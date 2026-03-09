2026-ban is várják a jelöléseket Szlovákiai Civil Becsületrend kitüntetésére

A Szlovákiai Civil Becsületrend alapítói és kuratóriuma a 2026-os évben is várják azon kivételes személyiségek jelölését, akik önzetlen tevékenységükkel maradandó értéket teremtenek közösségük számára.

„A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki következetes és példamutató munkájával más emberek, egy közösség vagy akár egy teljes régió javát szolgálja, miközben tevékenységét sem intézmény, sem magánszemély részéről nem kíséri anyagi vagy hivatalos elismerés”

– fogalmazott Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend alapítója.

Mint hozzátette, a jelölés során külön értékelési szempontnak számít, ha a javasolt személy: közössége számára fontos kulturális értékek megőrzésén és védelmén dolgozik; aktívan hozzájárul az állampolgári jogok érvényesítéséhez és védelméhez; munkájában kiemelkedő civil felelősségvállalás, igényesség és következetesség mutatkozik meg; tevékenységével az európai értékrend – különösen a zsidó–keresztény erkölcsi alapok – megőrzését szolgálja; valamint a vegyes lakosságú régiókban az együttélés erősítését, a közösségek közötti párbeszédet és a jelen kihívásainak békés megoldását segíti elő.

A kuratórium tagjai a Szlovákiai Civil Becsületrend kitüntetésére javasolt személyek nevét a jelölés részletes indoklásával 2026. március 31-ig várják a következő e-mail címre: tereziaklemen@gmail.com.

„Bízunk benne, hogy javaslataikkal segítik azon példamutató civil személyiségek elismerését, akik csendes, de rendkívül értékes munkájukkal gazdagítják közösségeink életét” – húzta alá végezetül Klemen Terézia.

A Szlovák Belügyminisztérium 2014. október 10-én bejegyezte a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulást, a díj átadására pedig évente egy alkalommal kerül sor Komáromban, ily módon ismerve el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

A Kuratórium összetétele 2024.január 1-től: Ing. Bauer Dávid PhD. közgazdász, MOL Csoport belső audit és társaságirányítás igazgató; Benyák Mária újságíró, a Felvidék. ma és a Bécsi Napló munkatársa; Dr. Csehi Ágota PhD., egyetemi docens; prof. Dr. Dusza János, DrSC. egyetemi tanár, a MTA külső tagja; prof. Ing. Élesztős Pál, DrCS. egyetemi tanár, a MTA külső tagja; prof. Ing. Hulkó Gábor, DrSC. egyetemi tanár, a MTA külső tagja; Klemen Terézia tanár, a társulás alapító elnöke; Kollár Zoltán vállalkozó; RNDr., PhD. Komzsík Attila – matematikus; Ladányi Lajos informatikus, óvoda- és iskolaalapító, Mgr. Novák Mónika szervezési és kulturális főosztályvezető; Wurczer Péter énekes, polgármester.

A rangos kitüntetést 2025-ben dr. Kiss László, valamint Strba Katalin és Sándor érdemelte ki; 2024-ben Gróf Lajost és Túri Török Tibort díjazták; 2023-ban Ladányi Lajos és Orosz Örs kapta meg az elismerést; 2022-ben pedig Simek Viktorhoz került az elismerés.

