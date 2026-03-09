Home Magazin Főleg az 50 és a 100 euróst hamisítják
Főleg az 50 és a 100 euróst hamisítják

Illusztráció (pixabay)

Tavaly 2389 darab hamis euróbankjegyet foglaltak le Szlovákiában, éves szinten 28,6%-kal többet. Viszont évek óta nincs ugrásszerű növekedés a lefoglalt hamis bankjegyek számában, és az eurózóna többi országához viszonyítva Szlovákiában ritkábban bukkannak fel. Leggyakrabban 50 és 100 euróst hamisítanak – tette közzé 2025-ös éves jelentésében a Szlovák Nemzeti Bank kommunikációs osztálya.

Emellett 2812 hamis érmét vontak ki tavaly a forgalomból, a többségük 2 eurós volt – ez 9,7%-os csökkenés 2024-hez képest.

A statisztika szerint Szlovákiában minden egymillió bankjegyre jutott négy darab hamis (az eurózónában 14),

továbbá egymillió érmére három hamis. Így elenyésző a valószínűsége, hogy valahol hamis pénz kerül az ember kezébe – tette hozzá a jegybank.

TASR/Felvidék.ma

