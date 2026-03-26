Hidak a jövő felé – elindult a Bridge2EastCE nemzetközi együttműködési projekt

Március 24-én Budapesten, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) székházában tartották a Bridge2EastCE nemzetközi együttműködési projekt nyitórendezvényét. Az Interreg Central Europe Program támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja Közép-Európa keleti, periférikus régióinak fejlesztése és a határon átnyúló gazdasági-társadalmi kapcsolatok megerősítése.

A projektindító „kick-off” eseményen magyar és nemzetközi partnerek, szakpolitikai döntéshozók és tudományos intézmények képviselői vettek részt. A Bridge2EastCE elsődleges feladata, hogy szakmai válaszokat dolgozzon ki az orosz–ukrán háború által felerősített regionális kihívásokra, különös tekintettel a menekülthelyzet munkaerőpiaci hatásaira és a határ menti térségek stratégiai lehetőségeire.

A projektet vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Szász Jenő miniszteri biztos beszédében a rendszerszintű gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Kifejtette, hogy az intézet alapítása óta azon dolgozik, hogy a belső erőforrásokat és az európai uniós forrásokat egyaránt a térség fenntartható fejlődésének szolgálatába állítsa.

Az elnök rámutatott: a régió gazdasági, demográfiai és szociális problémái nem kezelhetők elszigetelten, kizárólag nemzetállami keretek között. „Az akkor megfogalmazott – és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapján mai napig fellelhető – küldetésünk egy mondata a következőképpen hangzik: Olyan összefüggő rendszerekben kell gondolkodnunk, melyek saját természeti és emberi erőforrásainkon felül európai uniós többletforrások bevonásával fenntartható, tervezett és rendezett gazdálkodást tesznek lehetővé a Kárpát-medencében. Az első perctől kezdve nyilvánvaló volt számunkra, hogy nincs magyar boldogulás a Kárpát-medencében a velünk együtt élő társnemzetek boldogulása nélkül, mint ahogy az is, hogy különféle – gazdasági, demográfiai, szociális – bajainkat nem igazán lehet külön-külön orvosolni, mert vitathatatlanul legalább a Kárpát-medencei méret a minimális megoldási kerete a problémáinknak. Megalakulásunk óta megannyi kezdeményezést állítottuk ennek a gondolatnak a szolgálatába, jelen projektünk pedig ennek a hosszú útnak a része. Ami most éppen egy hídon át vezet” – fogalmazott Szász Jenő, hozzátéve, hogy a projekt célja a régió szereplőinek összekötése és egy közös, koordinált fejlesztéspolitikai keretrendszer kialakítása.

A rendezvényen felszólalt a projekt egyik kulcspartnere, prof. dr. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora is. Beszédében kiemelte a térség népei közötti évszázados kulturális és gazdasági kapcsolatokat, amelyek a mai napig meghatározzák a régió fejlődési irányait.

A rektor szerint a felsőoktatás és a gazdaság közös kihívásai hatékonyabban kezelhetők tudásmegosztás és közös tervezés révén. Üdvözölte, hogy az NSKI vezetésével egy olyan széles körű konzorcium jött létre, amelyben lengyel, szlovák, magyar, román és ukrán szervezetek dolgoznak együtt.

„Közép-Kelet Európa területén sok tekintetben közös vagy hasonló problémákkal, kérdésekkel és kihívásokkal kell megküzdenünk, amelyek sokkal jobban és könnyebben legyőzhetők a közös konzultációk vagy tapasztalatcsere és erőegyesítés segítségével”

– hangsúlyozta Kónya Péter.

A két évig tartó együttműködés során a 11 partnerszervezet egy közös, makroregionális tervezési keretrendszert hoz létre. A munkafolyamat során kiemelt figyelmet fordítanak a keleti határ menti régiók ellenálló képességének növelésére.

A budapesti rendezvény egyik mérföldköve a partnerségi megállapodás hivatalos aláírása volt, amely megalapozta az együttműködést a részt vevő intézmények között.

A dokumentumot, amellyel hivatalosan is útjára indították a projektet, Szász Jenő és Kónya Péter mellett Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke látta el kézjegyével.

A „kick-off” eseményt szakmai előadások követték, amelyek az orosz–ukrán háború következményeit, a menekülthelyzet munkaerőpiaci hatásait, valamint a regionális fejlesztési kerettrendszerek új megközelítéseit vizsgálták.

Az esemény kiemelt előadói voltak:

Baracsi Endre: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke és a Tisza Európai Területi Társulás felügyelőbizottsági tagja.

Viktorija Dobravec: az Interreg Central Europe Program Közös Titkárságának programmenedzsere.

az Interreg Central Europe Program Közös Titkárságának programmenedzsere. Pál Norbert: kormánybiztos, aki az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős. Előadásában a menekülthelyzet magyar munkaerőpiacra gyakorolt hatásait elemezte.

Mayer Gábor: az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar területfejlesztési kerettrendszerek funkcionális megközelítésű értékeléséről tájékoztatta a hallgatóságot.

A projekt elméleti és szakmai hátterét az alábbi szakértők mutatták be:

Péti Márton: a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese és a projekt szakmai vezetője.

Mozga Gábor: intézeti osztályvezető, a projekt tematikus szakértője.

Lakatos Denisza: Nagykapos és Vidéke Társulás.

Yuliia Ivashko: Rzeszów-i Regionális Fejlesztési Ügynökség, Podkarpackie Régió.

Zuzanna Michalska: Lengyel Tudományos Akadémia Stanisław Leszczycki Földrajzi és Térszervezési Intézete.

A Bridge2EastCE projekt egyik legfontosabb üzenete szerint a keleti határ menti régiók nem csupán Európa perifériái, hanem stratégiai fontosságú területek lehetnek a jövőben. A kezdeményezés célja, hogy ezek a térségek megerősödjenek, és aktívan hozzájáruljanak a kontinens gazdasági és társadalmi stabilitásához, hidat képezve a közösségek és a jövőképek között, hogy szakpolitikai válaszokkal szolgáljanak a regionális kihívásokra.

A budapesti projektnyitó rendezvény világosan jelezte, hogy a részt vevő országok és intézmények készek közösen dolgozni ezen a célon, hidakat építve nemcsak régiók, hanem közösségek és jövőképek között is.

Csonka Ákos/Felvidék.ma