Kaptár Keleti hétvége

Ismét egy nagy áldásban lehetett részünk a már harmadik alkalommal megrendezett Kaptár Keleti hétvégén, mely a fiataloknak szóló nagyböjti lelkigyakorlat. Igaz, idén már felső korhatár nélkül zajlott, s nagy örömünkre több szülő is részt vett velünk ezen a lelki feltöltődésen. A helyszínt ismét a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szolgáltatta, ezúttal is nagyon szépen köszönjük nekik a szíves vendéglátást. A ,,fészek’’ (ahogy a környékbeliek hívják) több mint hatvan kisfecskét fogadott be idén is március 20–22. között. A program a Kaptár tábor programjának egy kisebb, sűrített változata volt.

Péntek este gyülekeztünk, s a kellemes vacsora után egy közös keresztúttal indítottuk a lelki élményt. Ezt követték az esti beszélgetések, ismerkedések, társasjáték a Nektárban, a mi kis büfénkben, de kihagyhatatlan programpont volt az éjjeli szentségimádás is.

A szombat reggeli zenés dicsőítéssel indult a Kaptár Band Junior jóvoltából, akik a megszokottól egy kicsit más formációban szolgáltatták a zenei aláfestést az egész hétvége folyamán. Olyan jó volt így indítani a napot! Ezt követte a szentmise Juhász Attila atyával, amelynek során megemlékeztünk az aznap temetett Bartal Károly Tamás emeritus jászóvári apátról is.

A délelőttöt Kondás András görögkatolikus atya előadásával folytattuk a szentségek részletes kifejtésével. Jó érzés volt mélyebben is foglalkozni ezzel a talán sokszor könnyűnek tűnő, mégis nagyon erős lelki témával. Az atya személyes tapasztalatai és könnyed előadásformája számunkra is könnyebbé tette az egyes szentségek megértését. Ezt a témát később kisebb csoportokban tudtuk jobban kifejteni.

A délután két fakultáció meghallgatására adott lehetőséget. Az egyiket Surovec Róbert tartotta, aki bemutatta Torna és környéke múltját, a másikon Szalay László atya Hinni vagy nem hinni… előadását hallgathattuk meg. Majd egy kis testi feltöltődéssel folytattuk, főleg röplabdával, de a szentgyónási lehetőség is egész nap a rendelkezésünkre áll, még Andruskó Gyuszi atya is eljött pár órára! A késő délutáni, szentségekről szóló előadás második és harmadik része után jöhetett az esti zenés adoráció.

A keleti szervezői csapat egy meglepetésnek szánt csapatjátékkal kedveskedett nekünk az esti órákra.

A vasárnap természetesen szentmisével telt a helyi Szentlélek-plébániatemplomban Gábor Bertalan atyával, akinek nagy köszönet a gyönyörű szentmiséért és szentbeszédért!

De a köszönet Soltész Viktória főszervezőnek és az egész keleti csapatnak is szól, akik összehozták ezt a fantasztikus keleti nagyböjti lelkigyakorlatot! Köszönjük és találkozzunk jövőre ugyanitt!

Ivkovič Krisztina/Felvidék.ma