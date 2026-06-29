Halételek, hagyományok és nyári dallamok

Június utolsó hétvégéjén több településen is megteltek élettel a szabadtéri rendezvényhelyszínek. Nagykaposon a Fishday, Mátyócvajkócon a XI. hagyományőrző népi fesztivál, Vajánban pedig a XIII. magyar nemzetiségi kulturális fesztivál kínált közösségi élményt, zenét, gasztronómiát és tartalmas programokat a látogatóknak.

Nagykaposon immár második alkalommal rendezték meg a Fishdayt, amely a város egyik legszínesebb és legillatosabb nyári programjává nőtte ki magát. A rendezvény délelőtt a Téglagyári halastónál horgászversennyel indult, majd a programok a Városi parkban folytatódtak. A szervezők – Nagykapos városa – halételek főzőversenyével, gyermekprogramokkal, színes futással, veteránjármű-bemutatóval és egész napos zenei kínálattal várták az érdeklődőket.

A Fishday hangulatát a halételek illata, a családi programok, a gyermekzsivaj és a zene adta. A programban szerepelt a történelmi járművek érkezése, a gyermekek horgászversenyének kiértékelése, a „Farbám neujdeš” színes futás, valamint több zenei fellépés is. A nap folyamán színpadra lépett Richard a Nedvědi Revival zenekarból, a Pavelčákovci, valamint a The Wonders, a rendezvényt pedig a halételek főzőversenyének kiértékelése zárta.

Ugyanezen a napon Mátyócon, a falusi színpadnál rendezték meg a XI. Mátyócvajkóci hagyományőrző népi fesztivált. A rendezvény szervezője Mátyócvajkóc önkormányzata volt. A tikkasztó hőség ellenére sokan kilátogattak a programokra, ahol a zene, a közösségi együttlét és a hagyományos ízek kapták a főszerepet.

A fesztivál egyik központi eleme a főzőverseny volt, amelyen hagyományos, a régióra jellemző ételek készültek szabad tűzön. Az első helyet Nagykapos csapata szerezte meg marhapörkölttel és lapcsánkával, a második helyen Mátyócvajkóc csapata végzett, míg a harmadik helyet Bés csapata érdemelte ki. A jó hangulatot a Happy Gang és a V1tamin kiskoncertje alapozta meg, majd Dér Heni zenekari koncertje pörgette tovább a közönséget. A napot az Etna zenekarral tartott utcabál zárta.

Vajánban szintén június 27-én tartották meg a XIII. Vajáni magyar nemzetiségi kulturális fesztivált, amelynek a szabadtéri színpad adott otthont. A rendezvényt Vaján önkormányzata szervezte, a programban pedig a helyi közösség, a kultúra és a generációk találkozása egyaránt hangsúlyt kapott.

A fesztiválon kiemelkedően színvonalas műsort adtak a Vajáni Egyházi Református Alapiskola diákjai, majd a Komócsa néptánccsoport lépett színpadra. A közönség láthatta a helyi nyugdíjasklub humoros előadását is, amely groteszk tükröt állított a mai családi kapcsolatok elé. A programot tombola, retró show és Miroslav Sykora műsora is színesítette. A rendezvényen jelen voltak Vaján testvértelepülésének, Újdombrádnak a képviselői is.

A három rendezvény más-más arculattal, de hasonló céllal szólította meg a helyieket és az érdeklődőket: közösségi élményt teremteni, megmutatni a települések értékeit, és alkalmat adni arra, hogy a nyári hétvége ne csak program, hanem találkozás is legyen. Nagykaposon az ízek, a színek és a halételek, Mátyócvajkócon a hagyományőrzés és a fesztiválhangulat, Vajánban pedig a magyar kulturális értékek és a helyi közösség szereplése töltötte meg tartalommal és feledhetetlen élményekkel a napot.

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