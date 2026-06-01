Egyelőre nem nyitották meg a Taraba leváltásáról szóló parlamenti ülést

Tomás Taraba miniszter gútai látogatásán (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Nem sikerült megnyitni az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli parlamenti ülést, amelyen a Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter elleni bizalmatlansági indítványt kellene megvitatni.

Csak 62 képviselő jelentkezett be a szavazáskor. Az ülést vezető Andrej Danko (SNS) parlamenti alelnök 9.30-ra halasztotta az újabb próbálkozást.

A PS szerint Taraba kudarcot vallott a minisztérium élén, és több százmillió euró támogatás felhasználása került miatta veszélybe az uniós helyreállítási alapból.

TASR/Felvidék.ma

