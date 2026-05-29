Hétfőn tárgyal a parlament Taraba leváltásáról

Tomás Taraba miniszter gútai látogatásán (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Június 1-jén, hétfőn 9 órakor szavaz a parlament az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli ülés megnyitásáról, melyen a Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt kellene megvitatni – tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya.

A PS szerint Taraba kudarcot vallott a tárca élén és több száz millió euró támogatás felhasználása került miatta veszélybe az uniós helyreállítási alapból. Rámutatott, hogy Taraba nem akar felelősséget vállalni a nemzeti parkok övezeti felosztásáért, mondván, azt az SNS jelöltjei készítették elő a minisztériumban.

A PS arra is emlékeztet, hogy Taraba már elveszítette az SNS bizalmát, és a legközelebbi minisztériumi kollégái sem bíznak benne.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő hétfőn a három legfőbb közjogi méltóság találkozója után azt mondta, személyi változás lesz a kormányban, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között.

Taraba ezután bejelentette, ha addig nem tud megállapodni az SNS-szel, távozik a posztjáról.

TASR/Felvidék.ma

