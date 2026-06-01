Keddre halasztották a szavazást Taraba leváltásáról

Nem sikerült megnyitni az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli parlamenti ülést, amelyen Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna a képviselők. Másodszori nekifutásra is csak 62-en nyomták meg a jelenléti gombot, ezért az ülést vezető Andrej Danko (SNS) parlamenti alelnök kedden (június 2.) 8 órára tette át a szavazást.

A PS szerint Taraba kudarcot vallott a minisztérium élén, nem vállalja a felelősséget a nemzeti parkok övezeti besorolásáról szóló tervért, arra hivatkozva, hogy azt az SNS más jelöltjei készítették elő a tárcánál. A PS szerint a besorolási terv miatt közel félmilliárd euró támogatás felhasználása kerül veszélybe az uniós helyreállítási alapból.

Az ellenzéki párt arra is rámutatott, hogy Taraba elveszítette az őt jelölő SNS bizalmát, és a legközelebbi minisztériumi munkatársai sem bíznak benne.

Azért is bírálják, mert „elüldözte” a szakértőket a minisztériumából, nem foglalkozik az elmúlt évtized legsúlyosabb aszályhelyzetével, és a medvetámadások száma sem csökkent, ráadásul ezt a helyzetet is rosszul kezeli. Emellett egészségvédelmi projekteket állított le, ilyen volt Jolsva (Jelšava) és a gömöri régió levegőminőségének javítását célzó projekt.

