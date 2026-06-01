Danko szerint Taraba ügye nem a konfliktusról, hanem a felelősségről szól

Felesleges az ellenzéki kísérlet Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter leváltására, mert már egy hete minden el van rendezve – jelentette ki hétfőn Andrej Danko parlamenti alelnök, az SNS elnöke. Hozzátette, Taraba ügye nem a konfliktusról, hanem a felelősségről szól, és ezt várja el a minisztertől.

„Felesleges időpazarlás az egész, nincs elég szavazatuk” – mondta újságíróknak az ellenzéki kezdeményezésről. Szerinte az ellenzék lebőgött ezzel a kísérlettel, a PS pedig gyerekesen viselkedik. „Teljesen felesleges, amit javasolnak, és ők is tudják, hogy az egész már egy hete el van rendezve” – jelentette ki Danko.

Az SNS elnöke szerint nem arról van szó, hogy jó viszonyban van-e Tarabával. „Ezek olyan kapcsolatok, amelyek szükségesek a koalíció fenntartásához, nem arról szól a dolog, hogy mi ketten jóban vagyunk-e.

A lényeg, hogy Tomáš Taraba felelősséggel kezelje a rá tartozó projekteket, az övezeti besorolást, a Slovalco ügyét, és még sok minden mást. Ez a felelősségvállalásról szól, nem Andrej Danko és a miniszter viszonyáról.

Akkor húztam be a kéziféket, amikor kiderült, hogy az SNS-t teszik felelőssé több dologért, ami nem igaz” – mondta Danko.

A hét végén azt is kijelentette, tekintettel a kormánypárti megállapodásra, nincs „politikai” ok a rendkívüli parlamenti ülés megnyitására.

Mint már írtuk, hétfőn nem sikerült megnyitni az ellenzéki PS által indítványozott rendkívüli parlamenti ülést, amelyen Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter leváltásáról tárgyaltak volna a képviselők. Másodszori nekifutásra is csak 62-en nyomták meg a jelenléti gombot, ezért az ülést vezető Andrej Danko (SNS) parlamenti alelnök kedden (június 2.) 8 órára tette át a szavazást.

A PS szerint Taraba kudarcot vallott a minisztérium élén, például a nemzeti parkok övezeti besorolásánál, már elveszítette az őt jelölő SNS bizalmát is, és a legközelebbi minisztériumi munkatársai sem bíznak benne. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő egy hete kijelentette, személyi változás lesz a tárcánál, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a jelöltje, Tomáš Taraba között. Taraba ezután bejelentette, ha addig nem tud megállapodni az SNS-szel, távozik a posztjáról.

