Kurtaszoknyás falvak találkoztak Bényben

Bényben, a szabadtéri színpadon tartották meg 2026. május 30-án az V. Népviseleti Találkozót, amelyet a „Kurtaszoknyás falvak és barátaik” címmel szerveztek meg. A rendezvényen a népviselet, a népdal, a népzene és a néptánc került a középpontba, miközben a fellépők és a közönség együtt idézték meg a térség élő hagyományait.

A találkozó résztvevőit Varga Andrea, a helyi Csemadok elnöke köszöntötte. Mint fogalmazott, külön öröm számukra, hogy Bényben együtt ünnepelhetik a népi hagyományokat és a kulturális örökséget. A rendezvényre több településről érkeztek fellépők:

Bényből, Szőgyénből, Kéméndről, Csatáról, Zsitvabesenyőről, Udvardról, Kisújfaluról és Százdról is bemutatkoztak hagyományőrző csoportok.

A délután során népdalok, népzene, néptánc és népviseletek segítségével elevenedett meg az elődök világa. A szervezők célja az volt, hogy megmutassák: a hagyomány nem múzeumi emlék, hanem ma is élő érték, amely közösségeket köt össze, és a következő nemzedékek számára is kapaszkodót jelent.

A rendezvényen köszöntőt mondott Herbácskó Anita, Bény polgármestere is, aki szeretettel üdvözölte a vendégeket, a helybélieket, a távolabbról érkezett hagyományőrző csoportokat és a szomszédos települések lakosait. Beszédében kiemelte, milyen öröm volt látni az óvodásokat gyönyörű népviseletben, és köszönetet mondott mindazoknak, akik fontosnak tartják a helyi értékek továbbadását.

Herbácskó Anita hangsúlyozta, különleges nap a népviseleti találkozó, hiszen ilyenkor nemcsak találkoznak egymással a közösségek, hanem hidat is építenek múlt és jövő között. A polgármester szerint az ilyen rendezvények bizonyítják, hogy a kulturális kincsek ma is élnek, és van, aki továbbadja őket a következő generációknak.

Sztruhár Izrael Diána, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke ünnepi köszöntőjében a kurtaszoknyás viselet különleges jelentőségéről beszélt. Mint mondta, előfordulhat, hogy a Kárpát-medence más részein nem mindenki tudja pontosan elhelyezni a térképen Bényt, Kéméndet, Bartot, Garampáldot, Kőhídgyarmatot vagy Kisgyarmatot, de ha elhangzik a kurtaszoknyás viselet kifejezés, sokak lelki szemei előtt azonnal megjelenik a gyönyörű öltözet, a piros csizma és az a tájegység, amelyhez mindez kötődik.

Ünnepi beszédében arra is rámutatott, hogy a népviselet nem egyszerű ruhadarab. Benne van a szövők, hímzők, csipkeverők munkája, az ünnepek méltósága, a néptáncok lendülete és a múlt tisztelete. A népviselet nemzedékeket köt össze, közösséget teremt, múltat idéz, ugyanakkor a jövőt és az identitást is formálja.

Sztruhár Izrael Diána szerint éppen ezért van szükség az ilyen találkozókra. Úgy fogalmazott, a közösségi és szórakoztató programok színes palettáján helyet kell kapniuk a hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvényeknek is, mert ha ezeket feladjuk, az az önfeladásunkat is jelentené.

A területi választmány elnöke köszönetet mondott a bényi csemadokosoknak a találkozó megszervezéséért, valamint külön is méltatta azok önzetlen munkáját, akik nemcsak helyben, hanem az érsekújvári kulturális események szervezésében is rendszeresen segítenek. Név szerint is megköszönte Varga Andrea, Riegler Aliz és Mahulányi Nikoletta munkáját.

A bényi népviseleti találkozó a helyi és környékbeli közösségek közös ünnepe volt. A fellépők viseletben, dalban, zenében és táncban mutatták meg azt az örökséget, amely a mindennapokból mára inkább az ünnepi alkalmakba költözött, de amely továbbra is meghatározó része a magyar kulturális önazonosságnak.

Az V. Kurtaszoknyás falvak és barátaik találkozója így nemcsak látványos kulturális programot kínált, hanem megerősítette azt is, hogy a hagyományőrzés közösségépítés: alkalom az emlékezésre, az együttlétre és arra, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek elődeik örökségéhez.

Fotók: Hermann Barbara

SZE/HB/Felvidék.ma