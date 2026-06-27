A Világosság református egyházi műsor június 28-ai ajánlata

A Pátria Rádióban vasárnap 7:05-kor kezdődő műsor témái: a szőlőmunkások példázata, aranysávos minősítést kapott a kisgéresi Mustármag bábcsoport, gyakorlatorientáltabb lesz a missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alapképzés.

Mindenki egy dénárt kapott a szőlőben végzett munkájáért: azok is, akiket korán fogadtak fel, és azok is, akiknek csak egy órát kellett dolgozniuk. Igazságtalanság történt volna? Vagy ilyen a mennyek országa? A kérdésre a választ Mudi Róbert berzétei lelkipásztor fogalmazza meg igehirdetésében.

A Kisgéresi Református Egyházközség és a Kisgéresi Alapiskola Mustármag bábcsoportja ismét aranysávos minősítésben részesült, ezúttal A király szülő bábjátékukért. Furik Máriával, a darab egyik rendezőjével és a bábcsoport tagjaival beszélgetünk arról, milyenek lennének felnőttként, illetve mit adott számukra ez a történet.

Gyakorlatorientáltabb lesz a Református Teológiai Kar missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alapképzése. A részleteket Szénási Lilla dékánhelyettestől tudjuk meg.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap 13:05 órakor ismét meghallgatható a Pátria Rádióban, illetve az adás után a STVR hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

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