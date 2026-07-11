2025-ben is a bevándorlás következtében nőtt EU népessége

A koronavírus-járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be – derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat pénteken közreadott jelentéséből.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma 2026. január 1-jén közel 452 millió volt, ami mintegy 706 ezerrel több, mint az előző évben. Az év első napján feljegyezett adatok szerint az EU népessége nyolcmillióval haladta meg a 2016-os értéket, és 16 millióval a 2006-os számokat.

A népességszám negatív természetes változását, amely szerint több volt a halálozás, mint a születés, meghaladta a népességszám növekedését eredményező bevándorlás.

Megjegyezték: az EU lakossága az 1960-as 354,5 millióról 2026. január 1-re 451,9 millióra nőtt, ami 97,5 millió fős növekedést jelent. A népességnövekedés üteme az elmúlt évtizedekben azonban fokozatosan lelassult: az EU lakossága a 2010-es években átlagosan 0,6 millió fővel nőtt, míg az 1960-as években az átlagos növekedés évente mintegy 2,9 millió fő volt.

Az EU lakosságának kétharmada öt országban él:

Németországban 18,5 százalék, Franciaországban 15,3 százalék, Olaszországban 13 százalék, Spanyolországban 11 százalék, Lengyelországban pedig 8 százalék.

2025. január 1. és 2026. január 1. között 16 EU-tagállamban nőtt a népesség. A legmagasabb növekedési ütemet ezer főre vetítve Máltán (24,1 fő), Cipruson (13,7) és Luxemburgban (13,1) mérték. A legnagyobb csökkenést pedig Lettországban (8,3 fő), Észtországban (6,8 fő) és Magyarországon (5,4 fő) regisztrálták.

Az uniós jelentés szerint Magyarország lakosságszáma 2026. január 1-jén 9 488 428 volt, míg egy évvel korábban 9 539 502.

MTI/Felvidék.ma