A besztercebányai püspökök egykori nyári rezidenciája ma is Garamszentkereszt éke

Az alig 16 ezer lakosú Garam menti város nem bővelkedik látnivalókban, ám a település határában egy impozáns kastély fogadja az érkezőket. Az épület hosszú évtizedeken át a besztercebányai püspökök nyári rezidenciájaként szolgált. Falai között ma múzeum működik, amely a felújítási munkálatok miatt jelenleg ideiglenesen nem látogatható. Az egykori kastélypark ugyanakkor ma is a város egyik kedvelt közösségi tere.

Az egykori püspöki kastély Garamszentkereszt legjelentősebb műemléke. A középkori erődítményt 1630 körül Pázmány Péter érsek építtette át kastéllyá. Kezdetben az esztergomi érsek nyári lakhelyéül szolgált,

majd 1776-ban az újonnan létrehozott besztercebányai püspökség tulajdonába került. Ekkor nyerte el ma is látható formáját.

A négyszárnyú, háromszintes épület főhomlokzatát két torony szegélyezi.

Az első lakója gróf Berchtholdt Ferenc, besztercebányai püspökség első kinevezetett püspöke volt.

A garamszentkereszti kastély legjelentősebb lakója dr. Štefan Moyses besztercebányai püspök volt.

1851-től egészen 1869-ben bekövetkezett haláláig itt dolgozott. A kastély értékes berendezésekkel, kápolnával, könyvtárral, levéltárral és jelentős festménygyűjteménnyel rendelkezett.

1942-ig szolgált a püspökök nyári rezidenciájaként. Ezt követően rövid ideig a szalézi szerzetesek használták az épületet. 1950 után középiskola működött a falai között.

Az impozáns kastély 2018-ban került Garamszentkereszt tulajdonába. Ezt követően alakították ki falai között a múzeumot. 2020-ban létrehozták a Štefan Moyses püspök emléke előtt tisztelgő emlékszobát, emellett felújították a püspöki termet is. Itt kapott helyet a városi múzeum és a Július Povžan Galéria.

Az elmúlt években jelentős felújításon esett át a kastély. Megújult a külső homlokzat, jelenleg pedig a belső munkálatok zajlanak, ezért a múzeum ideiglenesen nem látogatható.

A reneszánsz-barokk kastélyhoz tartozó tágas park Štefan Moyses park néven várja a kikapcsolódni vágyókat.

A 18. században kialakított park a város egyik legnépszerűbb közterülete, amely a pihenés mellett az aktív kikapcsolódásra és a sportolásra is lehetőséget kínál.

Pásztor Péter/Felvidék.ma