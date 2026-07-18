Barangolás a garamszentkereszti kastélyparkban

Garamszentkereszt meghatározó történelmi épülete a besztercebányai püspökök nyári rezidenciájaként is szolgáló reneszánsz–barokk kastély. A ma Štefan Moyses parkként ismert egykori kastélypark mára népszerű közterületté vált, amely a nyugodt pihenés mellett az aktív kikapcsolódásra is lehetőséget kínál.

A park egyidős a kastéllyal, annak kertjeként alakították ki a 18. század végén. Különlegessége a kereszt alakú alaprajz, amelynek sétányait mindkét oldalon hársfasorok szegélyezik. Az ösvények találkozásánál egy virág alakú, kör alaprajzú, 8,33 méter átmérőjű szökőkút áll.

Az elmúlt évtizedben jelentős felújításokat végeztek a parkban. Ekkor alakították ki a mesebeli hangulatú játszóteret, a szabadtéri fitneszparkot, valamint a kis állatkertet. Ez utóbbi nemcsak a gyermekek körében örvend nagy népszerűségnek. A park egyik szegletében kialakított kis állatkertben többek között holland törpekecskéket, afrikai malacokat, vörösnyakú kengurukat, emukat és más háztáji állatokat is láthatnak a látogatók.

A park szomszédságában található a sportközpont labdarúgó-stadionnal és teniszpályákkal. Ugyancsak a parkból közelíthető meg a városi strand.

A tágas parkban számos pad szolgálja a látogatók kényelmét. Egyik szegletében gyümölcsfákkal beültetett kert várja az érdeklődőket. A különféle gyümölcsfák mellett a sétányokat fűszernövények és virágágyások szegélyezik.

A park nemcsak a nyugodt kikapcsolódást szolgálja, hanem az ismeretszerzést is, a kihelyezett információs táblák segítségével.

A parkban áll az egykori pavilon épülete is. Az eredetileg nyitott pavilont a kastély első lakója, gróf Bertcholdt Ferenc püspök építtette a 18. század végén. A kastély legismertebb lakója, Štefan Moyses alakíttatta át a ma is látható formájára. Egykor a kastély lakóit és vendégeit szolgálta, később raktárként használták. Az épületet 2017-ben újították fel.

A park bejáratánál található dr. Štefan Moyses emlékműve, amelyet halálának századik évfordulója alkalmából avattak fel.

A fotográfiák segítségével tegyünk egy sétát a Štefan Moyses parkban.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma