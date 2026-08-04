A béke zarándokaiként kelnek útra a felvidéki hívők

A Béke Zarándokaiként kelnek útra az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan a hívők a Közép-európai Mária Út teljes útvonalán, határokon átívelően is.

Az 1Úton zarándoknap résztvevői idén a belső és külső békéért, az egymás felé fordulásért, a megbékélésért és a remény erősödéséért indulnak útnak.

Az idei zarándoklás mottója a „Béke Zarándokai”, mely Ferenc pápa gondolata nyomán fogalmazódott meg, miszerint a valódi béke a szívben születik, és onnan sugárzik tovább a világra.

A Mária Út közhasznú egyesület felhívásához az idei évben is csatlakozik a Felvidéken működő, zarándoklatokat szervező Via Mariae polgári társulás, amely régiós szinten szervezi meg az 1Úton zarándoklatokat.

Az Ipolyság és a Palást közötti szakasz bejárására már az ünnepet megelőző hétvégén, augusztus 8-án sor kerül, amikor 16 kilométert teljesítenek a résztvevők.

A gyülekező után reggel 7 órakor szentmisét mutatnak be az ipolysági Nagyboldogasszony-templomban, ahonnan a zarándokok úti célja a palásti Szent György-templom lesz. Az esemény szervezője Velebny Gábor, jelentkezni a 0905 392 150-es telefonszámon lehet.

Régiós szakaszok és programok a Nagyboldogasszony-ünnep idején

Augusztus 15-én a Dénesd és Somorja közötti szakasz bejárását teljesítik a hívők, amelynek hossza 12,5 kilométer.

A gyülekező és a zarándokáldás a somorjai Nagyboldogasszony-templomban lesz 9.45-kor, az útvonal pedig Dénesd és Somorja érintésével a tejfalusi Nagyboldogasszony-kápolnához vezet. A szakaszt Méhes Richárdnál a 0915 112 564-es, valamint Katona Júliánál a 0905 210 320-as telefonszámon lehet regisztrálni.

Ugyancsak augusztus 15-én rendezik meg a Bart, Szőgyén és Kürt közötti Mária Út bejárását, amely reggel 7.30-kor indul a barti Szent Kereszt Felmagasztalása-templomtól.

Szőgyénben a Nagyboldogasszony-templomban 11 órakor tartják az ünnepi szentmisét, majd 12.30-kor indulnak tovább a kürti Cigléd Mária-kegyhelyre, ahol 16 órakor Családi nappal zárul az esemény a Hajnalvándor énekegyüttes szervezésében. A Kürt melletti kegyhelyre szeretettel várják a zarándokokat és a környékbeli családokat, a főszervező Fekete László a 0908 131 084-es számon érhető el.

Augusztus 22-én Udvardról Kisbaromlakra gyalogolnak a zarándokok, majd vissza Udvardra, ami összesen 14 kilométeres gyaloglást jelent.

A gyülekező az udvardi köztemető bejáratánál lesz, az úti cél pedig a kisbaromlaki Szent Anna-templom. A szakasz szervezője Baka Szilvia, aki a 0948 072 753-as számon várja a jelentkezéseket.

A Nyitra mentiek csillagzarándoklata augusztus 29-én indul Csehiből, Berencsről és Nagycétényből, majd Nagykéren, a Szentkereszt Felmagasztalása-templomban fejeződik be a 18 órakor kezdődő szentmisével.

Ennek a szakasznak a szervezője Patay Péter, aki a 0908 132 086-os elérhetőségen ad bővebb tájékoztatást.

A lelki megújulás és a belső béke üzenete

Az érdeklődők és a csatlakozni kívánók a megadott elérhetőségeken, vagy a Mária Út Felvidéken című hírportálon kaphatnak részletes tájékoztatást, illetve itt jelentkezhetnek az egyes szakaszok bejárására.

Korunkban különösen fontos, hogy a békét ne csupán a háborúk hiányaként értelmezzük, hanem olyan belső erőként, amely képes összekötni embereket, családokat és közösségeket.

A zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedve, imádságban és közösségben járjuk utunkat, miközben saját szívünkben is helyet készítünk a békének, amely aztán a környezetünkre és a világra is kisugározhat.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma