Zarándoklat Zoboralja környékén

A Via Mariae Polgári Társulás november elején negyedik alkalommal szervezte meg a népszerű autóbuszos zarándoklatot Zoboralján és környékén, amikor felkeresték a régió ismert szakrális helyeit.

Patay Péter, aki gyakorta szervez zarándokutakat elsősorban a zoborvidéki magyarságot szólítja meg, amikor bemutatja a felvidéki és a határon túli zarándokhelyeket. Minden alkalommal különös hangsúlyt fektet a nemzeti és a keresztény történelmi emlékek bemutatására.

A zarándoklat kapcsán Patay Péter portálunknak elmondta:

„Zoboralja, Nyitra város szomszédságában a Zobor és Gímes hegyek aljában fekvő településcsoport tájneve. Ez a hegyes-dombos vidék és települései alkotják Zoboralját, melynek kulturális emlékei különös értéket képviselnek tágabb viszonylatban is. Ennek a vidéknek szakrális és történelmi helyei az elmúlt időszakban összekapcsolták az itt élőket a kultúra és a vallás terén. Évente több alkalommal hagyományos búcsújáróhelyek voltak az emberek kedves találkozásainak helyszínei, ahová tömegesen zarándokoltak a legkisebbektől az idősebb korosztályig.

A Via Mariae Polgári Társulás célja ezeknek a történelmileg és szakrálisan jelentős helyeknek az újra felfedezése, bejárása, megismertetése, elsősorban az itt élők számára a zarándoklatok keretében. Ezért évente egy alkalommal gyűjtő autóbusszal indulunk zarándoklatra a táj és a környék vallásilag igen jelentős építészeti csodáit felkeresve, megszólítva bizonyos célcsoportokat és a környező települések lakóit.

Az elmúlt években főleg a Nyitra folyó déli vonulatának közelében élők zarándokoltak velünk, míg a mostani alkalommal a Zobor-hegyvonulat északnyugati felén, a Nyitra folyón túlról a „vízmegiek” (víz mögöttiek) jelentkeztek Vicsápapátiból és Egerszegről.

Csatlakoztak még a „hegymegiek” (hegy mögöttiek), Menyhéről és Bédről is. A „vízmegiek” és „hegymegiek” elnevezés a zobor-vidéki nyelvjárás egyik kifejezése. A két elnevezés Zoboralja két kis tájegysége, mely földrajzilag a magyar nyelvterület legészakibb végvárai, ahol sajnos már csak az idősebbek beszélik kissé archaikus nyelvjárásban anyanyelvünket. Ők ma is hűségesen ragaszkodnak vallási kultúrájukhoz is.

Érkeztek még zarándokok Nyitráról, Nyitragerencsérről, Pogrányból, Nyitragesztéről, Kolonból, Barslédecről, valamint a Csallóközből és Magyarországról is.

Az egésznapos zarándoklatot a nyitragesztei Sale Dio énekegyüttes kísérte végig. Az út során a lelki vezetést és a zarándokmisét Ďurčo Zoltán atya, püspöki helynök szolgáltatta az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnájában.

Zarándoklatunkat felajánlottuk Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, a békéért, valamint a velünk tartó zarándokokért, családtagjaikért és elhunyt hozzátartozóikért.”

A zarándoklat negyvenöt személlyel valósult meg, melynek útvonalát Patay Péter így közölte:

„Elsőként Gímeskosztolányba utaztunk, ahol bemutatásra került a Szent György-templom, mely az egyik legrégebbi építmény a Felvidéken. A legújabb kutatások szerint egyes részei a 9. század végéről vagy a 10. század elejéről származnak. A templom vakolatán található korabeli festmények Szűz Mária életének eseményeit ábrázolják: az Angyali Üdvözletet, Mária látogatását Erzsébetnél, Jézus születését és a Háromkirályok imádását. A templom bemutatását követően litánia imádkozására került sor.

Innen tovább indultunk Garamszentbenedekre, mely a Garammenti-Inóc (Újbányai hegység) déli részén, a Garam völgyében fekszik. Itt található az egykori bencés apátság, hazánk második legnagyobb kolostora, mely fontos szerepet töltött be a múltban a török elleni időkben, valamint a Szent Benedeknek és Szűz Máriának szentelt gótikus bazilika is.

Mátyás király 1483-ban a bencéseknek II. Pál pápától kapott Szent Vér-ereklyét (Veronika kendőjének egy darabját) ajándékozta a bencéseknek. 1510-ben az ereklyének külön oltárt készítettek, s ma az ereklyét a bazilikához 1713-ban épített Szent Vér kápolnában őrzik. A Garamszentbenedeki Bazilika bemutatása, megtekintése után a rózsafüzér imájának elmondására került sor a Szent Vér-kápolnában, amellyel befejeződik zarándoklatunk második programpontja.

Zarándoknapunk Alsóbodokon folytatódott, ahol megismertük a zarándokközpont látnivalóit.

A múzeum és az Esterházyról szóló dokumentumfim megtekintésével közelebb kerültünk a mártír gróf életéhez és örökségéhez. A késő délutáni órákban került sor a szentmisére, melyet a zarándoklat lelki vezetője mutatott be a Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában. Az egésznapos program Esterházy János végső nyughelyén fejeződött be a kápolna alatti sziklabarlangban.”

A Patay Péter által szervezett zarándokutak minden alkalommal különleges spirituális és lelki élményt adnak a résztvevőknek, imádkozással, elmélkedéssel, zenei töltettel. Így volt ez most is, amikor a nap folyamán

a Salve Dio énekegyüttes, Zoboralja első keresztény együttese kísérte az úton levőket.

A megvalósult zarándoklat bizonyára élmény volt minden résztvevőnek, akik megismerték a Zobor-vidék történelmileg is fontos szakrális helyeit, megcsodálva a táj festői szépségét.

A nap méltó befejezése volt az alsóbodoki zarándokközpont meglátogatása, mely a felvidéki magyarság különleges zarándokhelye a zoboralji régióban. Esterházy János felvidéki mártír politikus végső nyughelye, melynek meglátogatása erősíti a keresztény-nemzeti öntudatot mindazok számára, akik felkeresik.

