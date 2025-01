Adventi koncert szépkorúaknak

December elején kedves meghívót kaptam, a Budavári Önkormányzat a szépkorúaknak szóló, Angyalok és pásztorok című koncertjére invitált a Hagyományok Házába. A program igencsak vonzónak tűnt, olyan nagy nevek szerepeltek a programban, mint Sebestyén Márta és Andrejszki Judit.

Sebestyén Mártát nem kell bemutatni, ő talán a világon legjobban ismert magyar népzenész, s olyan híres filmprodukcióban is felcsendült a hangja, mint az Angol beteg. Andrejszki Judit a régizene elkötelezett híve, s neve ugyancsak ismert a világban. A két énekesnő mellett a színpadra lépett még Szabó Zoltán (duda), aki kedves kollégám a Hagyományok Házából, Szerényi Béla, az Óbudai Népzenei Iskola vezetője, s két fia, ifj. Szerényi Béla és Domokos, akik egy kevésbé ismert hangszeren, a tekerőlanton, népies nevén, nyenyerén játszottak.

A műsort igen változatosan állították össze, olyan népszerű karácsonyi dalok hangzottak el, mint például Eszter unokám kedvence, A kis Jézus aranyalma és a Csordapásztorok kevésbé ismert változata. A zeneszámok elválasztásaként a fellépők Regős játékkal és helyenként sikamlós szövegű Luca-napi kotyogással is szórakoztatták az egybegyűlteket. Emellett a régizene több szép darabja is elhangzott, a Kájoni-kódexből származó Küldenek a Szent Szűzhöz című dalt legutoljára Mikházán, Kájoni János hazájában hallottam. Esterházy Pál Harmonia Caelestiséből is bemutattak részletet, a mű első lemezkiadásánál magam is bábáskodtam. A zenészek a végén a közönséget is megénekeltették, így több százan dalolhattuk a legismertebb karácsonyi éneket, a Mennyből az angyalt. A rendezvény teltházat vonzott, viszont meglepődtem, hogy a nézőközönség soraiban szinte kizárólag hölgyek ültek.

Az ünnepi esemény után Fazekas Csilla alpolgármester így értékelte a zenés délelőttöt: „Sebestyén Márta Budavár Díszpolgára és édesanyja, Kodály Zoltán egykori tanítványa az Attila úton él. Nagyon büszkék vagyunk Sebestyén Mártára, s külön öröm volt számunkra, hogy elfogadta felkérésünket, s fellépett az adventi koncertünkön. A szépkorúknak – akárcsak a családosoknak – szervezett hangverseny immár hagyománnyá vált a kerületben. A zene összetartó ereje jelenik meg ezeken a jeles eseményeken, a közösségi élményt erősíti. A karácsony időszakában is sokan magányosak, s ez a meghívás is talán oldhatja az egyedüllét terhét, s az idősek kiszakadhatnak a szürke hétköznapokból. Megható volt, amikor a jelenlévők közösen énekeltek a koncert végén. Az adventi zenés program nem volt egyedüli az évben. Október 1. a Zene világnapja, s egyben az Idősek világnapja is. Ez alkalommal, egy zenetörténeti programmal kedveskedtünk idősebb polgárainknak: Bősze Ádám Mozartról tartott előadást, s az elmondottakat a zeneköltő műveivel illusztrálta.”

Csermák Zoltán/Felvidék.ma