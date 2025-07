Befejeződött a nyolc napon át tartó VI. Nyári gyalogos zarándoklat

A Via Mariae Polgári Társulás gyalogos zarándoklata július 13. és 20. között zajlott a kassai régióban. Az idei országjáró körútra a nagytapolcsányi Kármelhegyi Boldogasszony-búcsúban való részvétel után indult az a tizennégy elszánt zarándok, akik vállalták a tervezett 100 kilométeres szakasz megtételét.

A zarándoklatra Patay Péter, a Mária Út Zobor-vidék zarándoklatainak szervezője nemcsak a magyar nyelvsziget érdeklődő közösségeit, de a tágabb térség zarándokait is megszólította. Így a zoboralji zarándokokhoz csatlakoztak a Csallóközből és az anyaországból is.

Voltak visszatérő zarándokok, de voltak újonnan érkezők is – tudtuk meg Patay Pétertől, aki a világhálón naponta fényképes beszámolóval szemléltette a zarándoklat útvonalát és történéseit.

A 6. alkalommal megrendezett országjáró zarándoklat az idei évben két egyházmegyét érintett, a kassait és a rozsnyóit, ahol a történelmi nevezetességek és a természeti szépségek megcsodálása mellett a szentévre kijelölt jubileumi székesegyházak, és az utat érintő templomok meglátogatása, valamint a mindennapi szentmisén való részvétel is a fő célpontok közé tartozott.

Földrajzilag a Szlovák-érchegységet, benne a karsztot, és a zempléni térséget érintették a túrák során.

Megtekintették Kassa nevezetességeit, a Szent Erzsébet-dómot, a Márai-házat, a Rodostó-házat, Borsiban a Rákóczi-várkastélyt, ahol a tárlatvezetésekkel részletes információkhoz jutottak.

Az út folyamán templomok, múzeumok, rendházak látogatásával történelmi és művészeti ismereteket szereztek, városok és falvak épített örökségeit csodálták meg.

Mivel minden este visszatértek a kassai szálláshelyre, ahonnan reggelente újra elindultak más-más irányba, ezért „csillagzarándoklatnak” is nevezték útjukat a résztvevők, miként ők is sugárszerűen járták be a vidéket.

„Az utolsó napon a kassai dómban szentmisével zártuk a zarándoklat több mint 100 km-es útját, melyet a kassai és rozsnyói egyházmegyében megtettünk. Miként minden évben, most is elmondhatjuk, hogy természeti ismeretekben és lelkiekben gazdag volt az idei országjáró gyalogos zarándoklat, melyen 14 lelkes zarándok vett részt, közösséget alkotva, a remény zarándokaihoz csatlakozva a Szentév alkalmából” – mondta el Patay Péter szervező, a Via Mariae társulás elnökségi tagja.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma