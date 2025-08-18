Zelenszkij „táskahordozói” meghívás nélkül indultak vendégségbe

A diplomáciának merev szabályai vannak, melyeket illik betartani. Az európai vezetők ezt vagy nem tudják, vagy a különféle tudatmódosító szerek hatása alatt álló és magát moderálni nem képes Zelenszkijt félnek egyedül elengedi hétfőn a Fehér Házban tartandó találkozóra.

Első körben Ursula von der Leyen, az EB elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Mark Rutte, a NATO főtitkára kapta magát össze, jelezve, hogy hétfőn Washingtonban lesznek Zelenszkij oldalán, annak ellenére, hogy senki sem hívta őket.

Pontosabban amíg a tárgyalások folynak, addig feltehetően valahol az előszobában várakoznak, aztán majd ők is elmondhatják a véleményüket.

Az európai vezetők ezzel azt próbálnák üzenni, hogy Európa nem hagyja, hogy nélküle hozzanak döntést a háború lezárásáról. Mindezt azt követően, hogy Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – egy olyan megbeszélésen, ahová Zelenszkijt sem hívták meg. Európában attól tartanak, hogy ha Moszkva és Washington közeledik egymáshoz, akkor Ukrajna és ezzel együtt Európa érdekei háttérbe szorulhatnak, hacsak nem képviselik azokat erőteljesen a tárgyalóasztalnál.

Szánalmas ez az izzadságszagú igyekezet, amikor a béketárgyalások lehetősége az európai vezetőkben mindeddig fel sem merült, holott azt jóval Trump színre lépése előtt maguk is megtehették volna a szankciós és fegyvercsörgetős erőfitogtatás helyett, mellyel annyi vérontásnak, pusztításnak és ukrán veszteségnek elejét lehetett volna venni.

Hogy ez miért nem volt elkerülhető, azért Putyin mellett sajnos Zelenszkijnek és az európai vezetőknek is felelniük kéne a történelem ítélőszéke előtt, már ha tényleg létezne ilyen, s nem csak jól hangzó frázis lenne.

Trump határozott céllal ül tárgyalóasztalhoz: végleg lezárni azt a háborút, amely nyolcvan éve nem tapasztalt pusztítást, s komoly gazdasági hanyatlást hozott Európára, s békét teremteni két egymást gyilkoló testvérnemzet között, békét, ami mindeddig ebben az összefüggésben szitokszónak számított a most tárgyalóasztalhoz tolakodó európai vezetők körében.

Csakhogy Brüsszelben idegesek: attól tartanak, hogy Zelenszkij netán rááll egy olyan alkura, amely új geopolitikai helyzetet teremt, akár az ő rovásukra is. Ezt pedig nehéz lesz kivédeni úgy, hogy elhibázott politikájukkal elérték, nekik ott nem osztottak és nem is osztanak lapot.

S még szomorúbb, hogy ennek az elhibázott politikának az ukránok mellett egész Európa, még az unokáink unokái is isszák majd a levét.

NZS/Felvidék.ma