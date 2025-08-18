Mese, mesétől a pillangós madárkáig

Hatodik alkalommal rendezik meg augusztus második felében a Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozót, ezúttal Kecskeméten. Az idei év kiemelt témája a határon túli magyar népmesemondás múltja, jelene és jövője lesz. A jeles eseményen a Hagyományok Háza médiapartnerként vesz részt.

A Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye ad otthont augusztus 22–24. között a VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozónak. Az esemény fókuszában idén a határon túli magyar, különös figyelemmel a felvidéki, a vajdasági, az erdélyi és a kárpátaljai népmesemondás áll. A találkozó immár hagyományt teremtett, s célja, hogy hidat építsen a különböző régiók mesemondói között, és bemutassa a népmese jelenlétét a mai magyar nyelvterületen. A háromnapos programban előadások, kerekasztal-beszélgetések, kézműves-foglalkozások, műhelyek és nyitott mesemondó alkalmak is helyet kapnak. A meghívott előadók között szakavatott kutatók, gyakorló mesemondók és népművészek szerepelnek, akik saját közösségük tudását, meséit és tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal és egymással.

„A hagyományos stílusú élőszavas mesemondás egyszerre épít közösséget, és hozza közel a hallgatókhoz és a mesemondóhoz is a szóbeli hagyomány élő erejét

– méltatja a Találkozó jelentőségét Klitsie Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, a Meseszó Egyesület elnöke. – A VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozó egy olyan sokszínű platform, ahol a mesemondók és érdeklődők nemcsak hallgatóként, hanem műhelymunkákban, tudományos előadásokon és közös szemlélet kialakításának céljából is találkozhatnak egymással. A programban természetesen helyet kap az esti táncház, és az esti mesemondások és művészi előadások is, de a középpontban mindvégig a mesemondás, mint közösségformáló, élő népművészet áll.”

A rendezvény különleges színfoltjai lesznek a pénteki megnyitó, a Mesterek meséi gyűjtés, valamint a moldvai táncház és az azzal párhuzamos esti mesekalákák.

A Pajzán népmesék régen és ma című kerekasztalt a felnőtteknek szánják, és a beszélgetésen a gyakran tabutémákat érintő történetek hagyományáról, valamint napjainkban való szerepéről értekeznek.

A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztráció szükséges, a létszámhoz kötött programokra szintén a helyszínen lehet jelentkezni. A találkozót a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület szervezi a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A Hagyományok Háza médiapartnerként segíti a Találkozót.

További információ ITT.