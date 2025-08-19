Home Kitekintő A Kreml szerint megemelhetik az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttség szintjét
Kitekintő

A Kreml szerint megemelhetik az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttség szintjét

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: kiszo.net

Megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon, erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója keddre virradóra az orosz sajtóval.

A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat.

„Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek a említett közvetlen tárgyalásokon”

– mondta Usakov.

A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott, Trump tájékoztatta Putyint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőjével folytatott tárgyalások eredményéről.

Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében.

A múlt pénteki alaszkai tárgyalással kapcsolatban Putyin köszönetet mondott a vendégszeretetért, a csúcs jó megszervezéséért és a találkozó során elért előrelépésért az ukrán válság békés rendezése felé.

A két elnök a moszkvai tájékoztatás szerint megállapodott a szoros kapcsolattartás folytatásában az ukrajnai és egyéb aktuális nemzetközi és kétoldalú kérdésekben.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Trump szerint elérhetővé vált egy békemegállapodás

Kapu Tibor: 45 év után újra megmutattuk a...

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

A szerb elnök kemény fellépést jelentett be a...

Ursula von der Leyen: a nemzetközileg elfogadott határokat...

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

Magyarország és Szerbia egyaránt áldozata Brüsszel önkényének és...

Reméljük, a nyugat-európaiak nem fúrják meg a békefolyamatot

Európa akkor tudta megoldani a problémáit, ha visszanyúlt...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma