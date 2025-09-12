Kamenický szerint gyors intézkedések nélkül gazdasági károk fenyegetik az országot

A jövő évre vonatkozó konszolidációs intézkedéscsomagot gyorsan el kell fogadnia a parlamentnek, hogy elkerülhetők legyenek a gazdasági károk, és meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy Szlovákiának legyen költségvetése, jelentette ki Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter pénteken a parlamentben a konszolidációs csomag gyorsított eljárással való jóváhagyására vonatkozó javaslat megvitatásának kezdetén.

„A politikai realitás az, hogy a konszolidációs csomagokról nagyon nehéz tárgyalni, mert ahogy az előző kormány idején könnyű volt pénzt költeni, most jóval nehezebb megtakarítani. A kollégáknak is vannak prioritásaik, mindenki védi a saját költségvetését. A magam nevében kijelenthetem, igyekszünk elérni, hogy a Szlovák Köztársaság megfelelő államháztartással rendelkezzen, és felelős gazdálkodóként viselkedjünk” – hangsúlyozta.

Megjegyezte, a jelenlegi kormánynak már a harmadik konszolidációs csomagot kell beterjesztenie annak érdekében, hogy helyrehozza az elődeitől örökölt, rossz gazdálkodás sújtotta államháztartást.

„Kitartok amellett, hogy ami történik, az a korábbi kormány elhibázott lépéseinek, az államháztartás tönkretételének eredménye” – értékelte Kamenický. Emlékeztetett arra, hogy míg 2020-ban egymilliárd eurós deficittel rendelkező költségvetést adtak át, örökségül 8,5 milliárd eurós hiányt kaptak.

„Meghallgatom a véleményüket, felkészültem a viharos vitára. Amennyiben korrekt módon fognak tárgyalni, én is korrekt vitát folytatok önökkel” – mondta a pénzügyminiszter a képviselőknek.

