A hétköznapi hősök köztünk járnak

Vannak köztünk olyan emberek, akik szerényen, egy életen át dolgoznak és maradandó értékeket hoznak létre a közösség számára. Igazi egyéniségek, hétköznapi hősök ők, mint Zetényi Csukás Dénes László háromcsillagos búvároktató Révkomáromban.

1945-ben született Tanyon. Életét félárván kezdte, édesapja, Zetényi Csukás Dénes soha sem tért vissza a II. világháborúból, hősi halált halt.

Gyermekként arról álmodott, hogy bejárja a világot, mint a mesebeli szegény legény. Nem kell neki semmi más, csak egy-két hamuban sült pogácsa, amit a nagymamuska süt az udvari kemencében, és már indulhat is.

Teltek az évek, és az álmok megvalósításának is eljött az ideje. Hogy álmait megvalósíthassa, szorgalomra, kitartásra volt szüksége. Búvár akart lenni, majd búvárfotós, végül búvároktató.

Ezekből az álmokból mind valóra vált, mert emberségből, segítőkészségből, egy újfajta világlátásból lettek megvalósítva.

Csallóköz gazdag vízi világa ott terült el szülőfaluja, Tany közelében. A félárva kisfiút a nagyszülei nevelték. Később édesanyjával Komáromba költözött. itt ismerte meg a Duna gazdag vízi világát, főleg az egyik Duna-ágat, az Erzsébet folyót. Kitartóan kenuzni kezdett a Révkomáromi Vízi Sport Egyesületnél.

Kenuzás közben, a vizet nézve mindig az járt a fejében, mi lehet a víz alatt. Nos annak is eljött az ideje, hogy ezt megtudja. A Losonci Építőipari Szakközépiskola befejezése után építésvezető lett, de a vízi sport, a kenuzás, továbbra is a szerelme maradt.

Pályafutása kezdetén, 1989-előtt a csehszlovák búvárszövetség elnökségi tagjaként, a film-fotó bizottságot vezette. A DIWA (Diving Instructor World Association) elnökségi tagja, az IDA (International Diving Association) nemzeti elnöke lett-TDN (Training Director National).

Befejezve az építésvezetői pályafutását, nemzetközi kommerciális búváriskolát nyitott Komáromban. Az ő iskolája volt az első Csehszlovákiában.

Az első búvárvizsgák letétele után indult el búvároktatói pályafutása. Ekkor már a külföldi búvárklubokhoz igazolt.

1990-ben, a Dunán épített vitorlás hajóval egy tengeri búvárexpedíción vett részt hatodmagával. Révkomáromból indultak, a cél Hurghada – Egyiptom, a Vörös- tenger. Az expedíció során a Szlovák Televíziónak kilencrészes dokumentumfilmet forgattak a víz alatt. A film az év legjobb sorozata lett. Ők voltak az első búvárok Csehszlovákiából, akik ebben a térségben búvármerülést végeztek és a víz alatt filmeztek, fényképeztek.

1991-ben a francia Jacques Cousteau kapitány filmcsapatát segítette, a Dunáról készítendő filmjük során. Közben több fontos munkában vett részt. A PRO7 TV-társaság felkérte víz alatti operatőrnek, amikor filmet forgattak a Toplitz-tóba rejtett náci aranyról. A Duna TV-nek megszervezte a Bécsben élő Hans Hass professzorral való találkozást és a vele készülő filmriportot.

2010-ben mérnöki diplomát szerzett Costa Ricában (ICD-UNDERWATER Technical Engineer).

Dolgozott még különböző búvárszervezetekkel Bécsben, Hallstattban, Pólában, Budapesten, Rovinjban, Csehországban, Szlovákiában, Olaszországban.

A CMAS világszervezet elnökével Németországban Freiburgban, Boltenhagenben, Costa Ricában a DIWA professzionális búvároktató világszövetség elnökével, a német IDA búvárszövetséggel, a francia antibes-i professzionális búvárfotó és -film világfesztivál szervezőivel, Daniel Mercier-vel, de az amerikai belügyminisztériumhoz tartozó nemzeti parkok szuperintendánsával, Watson úrral is.

Aktív búvárkodásának utolsó 5 évében az egyiptomi hatóságoktól szerzett licenccel búvárvezető minősítést kapott a Sínai-félszigeten, Hurghada térségében. Ott élt, mint oktató és búvárfelvezető.

A CMAS (Búvárok Világszövetsége) kötelékében háromcsillagos oktató volt (Chef Scuba Instructor) a Costa Rica-i, francia, német, olasz és ausztriai nemzeti szövetségeknél szintén. Speciális merüléseket oktatott, például a mélymerülést. Mentőbúvárokat, hivatásos búvárokat, víz alatti Compass tájékozódó merüléseket tanított a búvároknál, valamint víz alatti fotózást és filmezést.

Részt vett roncsmerüléseknél, így az SMS Szent István csatahajó felkutatásánál is részt vett, mint búvár.

Foglalkozott éjjeli merülésekkel és nem utolsósorban antiterrorista búvárok kiképzésével is. Erre a munkára a Németországban állomásozó kanadai fekete barett sapkás búvárokat oktató főinstruktor készítette fel.

Mint víz alatti fotós sok hazai és nemzetközi fesztivál győztese volt. Az édesvízi víz alatti európai uniós fotóbajnokság (Hallstatt) 3., később 2.,helyezettje lett, majd különdíjas. Így lett a nemzetközi víz alatti filmes fesztiválok többszöri győztese. Az Antibes-i Búvárfotósok és Filmesek Világfesztiválján a francia film-videó nemzeti föderáció különdíjasa. Olaszországban, Sondrióban a 13. Világfesztiválon, Csukás László Álmaim folyója című kisfilmjét forgatták egyedül Európában, a Csallóközben. Erre a produkciós filmjére nagydíjat kapott.

40 év aktív munka után felhagyott a búvártevékenységgel. Ám még volt a tarsolyában érték. A három évvel ezelőtt elkészített, utolsó kisfilmje (Isten lovagjai címmel) indult a kisfilmek versenyében, Gödöllőn.

Filmje bekerült az első 150 kisfilm közé.

Sajátos mondanivalójuk van a kisfilmjeinek, de a legfajsúlyosabb mondanivaló az Isten lovagjaiban hangzik el a Napóleon-hal szájából: „Emberek, éljetek harmóniában a természettel!”

Lőrincz Sarolta Aranka/Felvidék.ma