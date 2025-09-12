Az EU határainak legtöbbjén csökkent a migrációs nyomás az idei évben

Huszonegy százalékkal csökkent a migrációs nyomás az Európába irányuló migrációs útvonalak legtöbbjén január elseje és augusztus vége között az előző év azonos időszakához képest, mintegy 112 375-en kíséreltek meg illegális úton az Európai Unió területére lépni – közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

Az év első nyolc hónapjának migrációs adatait rögzítő jelentésében a varsói székhelyű uniós ügynökség arról tájékoztatott, hogy az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 52 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált időszak alatt 12 147-en szálltak partra illegálisan, ebből augusztusban 572-en.

Jelentős, egyéves viszonylatban 47 százalékos csökkenést jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ahol idén augusztus végéig 7856 határsértő esetében kellett intézkedniük, ezen belül augusztusban 1183 érkezőnél.

Az Európai Unió Fehéroroszországgal közös határán január elseje és augusztus vége között 6530-an lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 44 százalékos csökkenést jelent. Ugyanitt augusztusban 755-en próbáltak meg illegális úton az Európai Unió területére lépni.

Kevesebben érkeztek a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt az év első nyolc hónapjában 31 910 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 18 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Augusztusban ezen az útvonalon 3812 esetet észleltek.

Az előző év azonos időszakához képest a migrációs nyomás nem változott a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon. Augusztus végéig itt 41 898-an próbáltak meg az unió területére jutni, míg a vizsgált hónapban 5254 esetben intézkedtek az illetékes hatóságok.

A migrációs nyomás fokozódását két migrációs útvonalon jelentették. Huszonkét százalékos emelkedést jelentettek a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő útvonalon.

Itt augusztusban 3083, az év első nyolc hónapjában pedig 11 791 észlelésről számoltak be az illetékes hatóságok.

A brit tengeri határon az év első nyolc hónapjában 46 381-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, 13 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. Ugyanitt augusztusban 4734-en vállalkoztak a kockázatos illegális tengeri átkelésre.

A migrációs útvonalak legtöbbjén idén bangladesi, egyiptomi és afgán állampolgárokat vettek nyilvántartásba – tette hozzá jelentésében a Frontex.

MTI/Felvidék.ma