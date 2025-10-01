Migaľ pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére

Szívműtétje után visszatért posztjára Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter. Szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, nem távozik, folytatja a munkát, és a posztja nem lesz ürügy a kormány szétesésére. Migaľ szerint Peter Pellegrini államfőnek „ördögi terve” van a kormány megbuktatására, hogy hivatalnokkormányt nevezhessen ki.

„Kérdem én, mi folyik itt? Pellegrini államfőnek még mindig él az ördögi terve, amiről már beszéltem, hogy hivatalnokkormányra akarja cserélni a jelenlegi kormányt, mert így erősödnének a hatáskörei és könnyebben tudná befolyásolni a belpolitikai történéseket? A terve pedig roppant egyszerű. Nyomást akar gyakorolni Robert Fico kormányfőre, hogy váltson le engem, ezzel beindítaná a kormány szétesését és hivatalnokkormányra cserélését” – magyarázta Migaľ.

Hozzátette, az ő pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére,

nem kíván részt venni az ország jövőjével való hazardírozásban, folytatja a kormányprogram teljesítését és mindent megtesz a minisztérium működéséért.

A kormánypárti Hlas-SD tagjainak azt üzente, hagyjanak fel az intrikákkal, melyeket a pártjuk belső szétesése miatt kezdeményeztek. Pellegrininek pedig azt, hogy kiáll a kormány mellett, és nem törik meg az intrikák.

„Azt kérdezem az elnöki irodától, ez lenne az a stabilitás és összetartás, amit folyamatosan hallunk a Hlas sajtótájékoztatóin, vagy a minisztereik alkalmatlanságáról akarja elterelni a figyelmet?” – tette fel a kérdést Migaľ.

Felépülését és visszatérését egy második esélynek tekinti, amivel teljes mértékben élni kíván a minisztériuma élén. Egyúttal köszönetet mondott az orvosoknak, akik megmentették az életét, és elismeréssel szólt a szlovákiai egészségügyi ellátásról.

