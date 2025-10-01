Home Itt és Most Migaľ pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére
Itt és Most

Migaľ pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Samuel Migaľ FB

Szívműtétje után visszatért posztjára Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter. Szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, nem távozik, folytatja a munkát, és a posztja nem lesz ürügy a kormány szétesésére. Migaľ szerint Peter Pellegrini államfőnek „ördögi terve” van a kormány megbuktatására, hogy hivatalnokkormányt nevezhessen ki.

„Kérdem én, mi folyik itt? Pellegrini államfőnek még mindig él az ördögi terve, amiről már beszéltem, hogy hivatalnokkormányra akarja cserélni a jelenlegi kormányt, mert így erősödnének a hatáskörei és könnyebben tudná befolyásolni a belpolitikai történéseket? A terve pedig roppant egyszerű. Nyomást akar gyakorolni Robert Fico kormányfőre, hogy váltson le engem, ezzel beindítaná a kormány szétesését és hivatalnokkormányra cserélését” – magyarázta Migaľ.

Hozzátette, az ő pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére,

nem kíván részt venni az ország jövőjével való hazardírozásban, folytatja a kormányprogram teljesítését és mindent megtesz a minisztérium működéséért.

A kormánypárti Hlas-SD tagjainak azt üzente, hagyjanak fel az intrikákkal, melyeket a pártjuk belső szétesése miatt kezdeményeztek. Pellegrininek pedig azt, hogy kiáll a kormány mellett, és nem törik meg az intrikák.

„Azt kérdezem az elnöki irodától, ez lenne az a stabilitás és összetartás, amit folyamatosan hallunk a Hlas sajtótájékoztatóin, vagy a minisztereik alkalmatlanságáról akarja elterelni a figyelmet?” – tette fel a kérdést Migaľ.

Felépülését és visszatérését egy második esélynek tekinti, amivel teljes mértékben élni kíván a minisztériuma élén. Egyúttal köszönetet mondott az orvosoknak, akik megmentették az életét, és elismeréssel szólt a szlovákiai egészségügyi ellátásról.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Október 8-án avatják fel Duray Miklós síremlékét Losoncon

Októberben hallgatja ki a rendőrség az SIS igazgatóját...

Aki távlatokban gondolkodik, az takarékoskodik

Demográfiai folyamatok és nyelvhasználat Dél-Szlovákiában: tanulságok a Nagyrőcei...

SNS: ha az ellenzék nem obstruálna, nem kellene...

Peter Pellegrini államfő aláírta az alkotmánymódosítást

Krajčí távozik a Slovensko-Za ľudí-KÚ-frakcióból és a Slovenskoból...

Aktuálpolitikai kérdésekről tárgyal pénteken a KDH Tanácsa

Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára

A Mária Valéria híd története az összefogásra tanít...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma