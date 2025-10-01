Az elnöki hivatal visszautasítja Migaľ kijelentéseit

Teljes egészében hazugság Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter kijelentése, hogy Peter Pellegrini államfő hivatalnokkormány felállításán gondolkodik – közölte szerdán az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Leszögezte, az államfő mindig tiszteletben fogja tartania a parlamenti választás eredményét. „Az államfőnek meggyőződése, hogy a parlamenti választás eredménye alapján kerülhet sor kormányváltásra.

Az alkotmány értelmében az államfőnek nincsenek jogkörei ahhoz, hogy dönthetne egy kormány bukásáról vagy megmaradásáról.

A kormány úgy bukhat meg, ha a koalíciós pártok összevesznek, mint ahogy bemutatták ezt az országnak azok a kormányok, amelyeknek tagja volt Igor Matovič” – közölte az elnöki hivatal.

Azt is hozzátette, az államfő felszólítja azokat a politikusokat, akik képtelenek eredményeket felmutatni, hogy alkalmatlanságukat ne a nem létező belső ellenségek keresésével próbálják takargatni.

Migaľ állításait Peter Kalivoda (Hlas-SD) képviselő is visszautasította és értelmetlen kitalációnak nevezte. „Inkább a munkájával törődjön, jó egészséget kívánok neki, de ne összeesküvés-elméletekkel és butaságok kitalálásával legyen elfoglalva, melyekbe belerángatja az államfőt és másokat is” – mondta Kalivoda.

