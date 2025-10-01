Home Itt és Most Az elnöki hivatal visszautasítja Migaľ kijelentéseit
Itt és Most

Az elnöki hivatal visszautasítja Migaľ kijelentéseit

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Teljes egészében hazugság Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter kijelentése, hogy Peter Pellegrini államfő hivatalnokkormány felállításán gondolkodik – közölte szerdán az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Leszögezte, az államfő mindig tiszteletben fogja tartania a parlamenti választás eredményét. „Az államfőnek meggyőződése, hogy a parlamenti választás eredménye alapján kerülhet sor kormányváltásra.

Az alkotmány értelmében az államfőnek nincsenek jogkörei ahhoz, hogy dönthetne egy kormány bukásáról vagy megmaradásáról.

A kormány úgy bukhat meg, ha a koalíciós pártok összevesznek, mint ahogy bemutatták ezt az országnak azok a kormányok, amelyeknek tagja volt Igor Matovič” – közölte az elnöki hivatal.

Azt is hozzátette, az államfő felszólítja azokat a politikusokat, akik képtelenek eredményeket felmutatni, hogy alkalmatlanságukat ne a nem létező belső ellenségek keresésével próbálják takargatni.

Migaľ állításait Peter Kalivoda (Hlas-SD) képviselő is visszautasította és értelmetlen kitalációnak nevezte. „Inkább a munkájával törődjön, jó egészséget kívánok neki, de ne összeesküvés-elméletekkel és butaságok kitalálásával legyen elfoglalva, melyekbe belerángatja az államfőt és másokat is” – mondta Kalivoda.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Migaľ pozíciója nem lesz ürügy a kormány szétesésére

Október 8-án avatják fel Duray Miklós síremlékét Losoncon

Októberben hallgatja ki a rendőrség az SIS igazgatóját...

Aki távlatokban gondolkodik, az takarékoskodik

Demográfiai folyamatok és nyelvhasználat Dél-Szlovákiában: tanulságok a Nagyrőcei...

SNS: ha az ellenzék nem obstruálna, nem kellene...

Peter Pellegrini államfő aláírta az alkotmánymódosítást

Krajčí távozik a Slovensko-Za ľudí-KÚ-frakcióból és a Slovenskoból...

Aktuálpolitikai kérdésekről tárgyal pénteken a KDH Tanácsa

Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma