Nagyszombat megyében az idősebb generáció tagjai kedvezményesen utazhatnak a SeniorPas-szal

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat különféle utazási kedvezményeket nyújt a lakosságnak a regionális buszközlekedés terén. A 63. életévüket betöltöttek számára nagyon előnyös kínálatnak számít a SeniorPas 63+, valamint 70+ elnevezésű, teljes járathálózatra kiterjedő éves megyebérlet, mellyel kedvezményesen utazhatnak a megye teljes területén, tekintet nélkül az érintett zónák számára.

„A regionális buszközlekedés Nagyszombat megyében egyre népszerűbbé válik az idős generáció körében is. A SeniorPas-szal jelentős kedvezményt biztosítunk számukra, mert az irántuk érzett tiszteletünk jeleként azt szeretnénk, hogy lehetőségük legyen a megye teljes területén egyszerűen, biztonságosan és előnyösen utazni. A SeniorPas azon túl, hogy hatékony támogatást jelent, egyúttal a tisztelet kifejezése is az idősebb nemzedék iránt és egyben azt hivatott elősegíteni, hogy aktív és teljes életet élhessenek“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök az idősek hónapjának megnyitása alkalmával.

A SeniorPas 63+ az eddigi zónabérletekhez képest egyszerűbb, biztosabb és jelentősebb megtakarítást eredményez. A megye teljes területére érvényes és kényelmes, korlátlan utazást tesz lehetővé bármely irányban évi 55,80 euró fejében.

Előnyeit Nagyszombat megye minden szerződéses szállítójánál kihasználhatják, melyek a következők: SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica és ARRIVA Trnava. Ez utóbbi, azaz az ARRIVA esetében a megyeszékhely városi buszjáratait is igénybe vehetik. A 70 évesnél idősebb lakosság számára pedig a SeniorPas 70+ kínálatát nyújtják mindössze évi 6,30 euróért.

Azok az idős emberek, akik a fentiekben ismertetett lehetőséggel nem élnek, továbbra is vásárolhatnak kedvezményes egyirányú menetjegyet készpénzfizetéssel vagy közlekedési kártyával.

NZS/NKÖ sajtóközleménye/Felvidék.ma