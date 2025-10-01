Október 8-án avatják fel Duray Miklós síremlékét Losoncon

Október 8-án, szerdán délután 14:30-kor kerül sor Duray Miklós síremlékének ünnepélyes avatására a losonci református temető előtti téren. A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) által szervezett eseményre mindenkit szeretettel várnak, aki szeretné leróni tiszteletét a felvidéki magyar közösség ikonikus alakja előtt.

A megemlékezés során leleplezik a síremléket, majd lehetőséget biztosítanak koszorúk és az emlékezés virágainak elhelyezésére. A szervezők kérik, hogy a koszorúzási szándékot október 7-ig jelezzék ITT.

Duray Miklós síremlékének megvalósítása a felvidéki és anyaországi közösségek példaértékű összefogásának köszönhető.

A SZAKC által indított közadakozás – „Duray Miklós emlékére – közös összefogással” – során számos magánszemély és szervezet járult hozzá a méltó emlékhely létrejöttéhez. Az alkotás a losonci református temetőben, Duray végső nyughelyén áll, szimbolizálva a magyar egységet és a keresztény értékrendet, amelyet a politikus képviselt.

Az avatóünnepség a közösség háláját és tiszteletét fejezi ki Duray Miklós iránt,

egyben lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők közösen idézzék fel szellemi örökségét. A SZAKC mindenkit arra biztat, hogy csatlakozzon az eseményhez, amely a felvidéki magyarság összetartozásának ünnepe is egyben.

Felvidék.ma