Megjelent az Üzenet a messzi galaxisból – Felvidéki magyar írók fantasztikus novellái c. antológia a Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában

Lebilincselő novellagyűjtemény, jól megférnek egymás mellett a már ismert, közkedvelt szerzők (Bíró Szabolcs, Hogya György, Póda Erzsébet, Z. Németh István, Csóka Ferenc, Vas Gyula, Csáky Pál, Tóth N. Katalin), illetve a még kevésbé ismert, tehetséges, feltörekvő fiatalok (Morva Mátyás, Csillag Balázs, Ollé Katalin, Durec Valéria, Kovács Kitti, Gyökeres Kinga, Juhász Kornélia, Cséfalvay Fanni).

Tizenhat szlovákiai magyar prózaíró harminchárom novellája, kisprózája, azaz egy nem mindennapi antológia várja, hogy eljusson az olvasókhoz.

Felvidék.ma