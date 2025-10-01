„A magyarul tanuló gyermekek a felvidéki magyar közösség jövőjének zálogai”

Minden egyes, magyar iskolában tanulni kezdő gyermek annak záloga, hogy a Felvidéken száz év múlva is legyen magyar szó, magyar közösség és iskola – jelentette ki Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Naszvadon, ahol a helyi magyar tannyelvű alapiskolában a Rákóczi Szövetség beiskoláztatási támogatásainak átadásán köszöntötte a magyar iskolakezdőket szerdán.

Az Érsekújvár közelében lévő, többségben magyarok által lakott nagytelepülésen az államtitkár az anyanyelvű oktatás fontosságáról, identitás- és közösségmegtartó erejéről is beszélt.

Elmondta: az óvodában és az iskolában a gyerekek által elsőként megtanult dolgok közé tartozik, hogy megfogják egymás kezét, és úgy induljanak útnak, mert így lehet biztonságban megérkezni a célba.

Kijelentette: egy ilyen kézfogás a mai esemény is, kézfogás az anyaország és a külhoni magyarok között, kézfogás a Rákóczi Szövetség és a magyar kisdiákok, illetve a szüleik között.

Rámutatott: ez a kézfogás azt jelenti, hogy együtt indulunk el egy úton, együtt küzdünk meg az akadályokkal és igen, együtt jutunk célba.

„Arra szövetkezünk, hogy itt, a Felvidéken és itt, Naszvadon, harminc, ötven és száz év múlva is legyen magyar szó, magyar közösség, legyen magyar iskola és legyenek magyar elsősök” – hangsúlyozta Nagy János. Hozzátette: ennek minden egyes magyar gyermek záloga, aki magyarul kezdi meg, majd folytatja tanulmányait, az anyanyelvén szerez diplomát, szakmát, és lesz a közösség elismert és hasznos tagja.

Az államtitkár kijelentette: több okból kifolyólag is megtiszteltetés számára a beiskoláztatási támogatás átadása, „ez a kézfogás”, részint azért, mert annak a sok-sok ezer jóérzésű magyar embernek a képviseletében teszi ezt, akik 2010-ben a jelenlegi irányba állították az anyaország szekerét, és azóta is abban az irányban tartják, hogy az ilyen kézfogások évről évre létrejöhessenek.