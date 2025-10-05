A Kassai Nemzetközi Békemaraton és az olimpiai eszme

A mai nap délelőttjén elrajtolt a Kassai Nemzetközi Békemaraton. A nemzetközi futóversenynek immár több mint egy évszázados múltja van Kassán. A mai maratoni és a félmaratoni távok mellett szombat délután négy kilométeres minimaratoni távon versenyzett több mint négyezer futó. Az október első hétvégéjén megtartott sportesemény egyben az olimpiai eszme népszerűsítését is szolgálta. Itt indult el a 2026-os Milano – Cortina d’ Ampezzoban rendezendő téli olimpiai játékok szlovákiai felvezető programjai.

A Szlovák Olimpiai és Sportbizottság a hétvégén Kassa belvárosában található Kultúrparkban számos érdekes és játékos foglalkozást felvonultató standdal érkezett. Főleg gyerekek próbálták ki a különféle sportokat és a téli olimpiához kapcsolódó foglalkozásokat.

A délutáni minimaraton különleges egysége volt a Szlovákiában működő olimpiai klubok által delegált futók indulása. A Szlovák Olimpiai és Sportbizottság égisze alatt mintegy harmincan vettek részt a négy kilométeres futóversenyen. Az útvonal érintette a belváros kultikus helyeit. Az Szent Erzsébet-dóm és Kassai Nemzeti Színház épülete mellett is elhaladtak a futók nemzetközi serege.

A városi parki kitérő után a dóm szomszédságában ért célba a több mint négyezer futóból álló monumentális csapat.

Az olimpiai klubok közül mások mellett jelen volt az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub. A klub képviseletében három futó, Nagy Tímea, Ipolyság alpolgármestere; Csenger Tibor, Nyitrai Megyei Önkormányzat alelnöke és Pásztor Péter, portálunk szerkesztője abszolválta az említett távot.

A minimaraton után ünnepi keretek között a Kassai Nemzetközi Békemaraton lángjának, ami ezúttal az olimpiai lángot is jelképezte, a meggyújtása következett Racsko Árpád, szlovákiai magyar szobrászművész kassai Maraton-emlékműve előtt.

Felvezetőben a Szlovák Olimpia és Sportbizottság színeiben a már említett futók staféta formájában vitték el a maraton rajtjától az olimpiai lángot jelképező fáklyát a békemaraton szobrához. A csapatot Matej Tóth, olimpiai- és világbajnok gyorsgyalogló vezette.

Az egy kilométeres táv során az alig húszfős csapat szinte összes tagja vihette fáklyát egy rövid szakaszon. Mindeközben megálltak az egyes történelmi épületek előtt egy csoportfotó erejéig.

Az ünnepi maratoni láng fellobbanására a Maraton-emlékművénél került sor.

Az olimpiai fáklya lángját végül az olimpiai klubok képviselői is megkapták.

Az elsők között kapta meg Révész Angelika, a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság tanácsadói testületének tagja, a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub vezetőségi tagja.

A láng átadásával a 2026 februárjában esedékes téli olimpiai játékok népszerűsítésének jelképes indítása Szlovákia-szerte. A olimpiai és sportbizottság már számos programot, képzőművészeti pályázatot, versenyt hirdetett meg az országban. Ezeket az olimpiai klubok közvetítik az egyes térségekben.

Az olimpiai klubok a lángátvételével az olimpiai eszme az adott régióban való eljutatását szolgálja.

A Kassai Nemzetközi Békemaratont első alkalommal 1924-ben szervezték meg. A sportesemény a legrégebbi, megszakítások nélkül szervezett maratoni futóverseny a világon. A hagyományt követve október első hétvégéjén szervezik meg a világszerte igen népszerű sporteseményt Kassán.

A szombati minimaraton eredményei ITT találhatóak. a nemtekközi maraton végeredénye ITT érhető el.

PP/Felvidék.ma