Múltidéző A kassai Maraton-emlékmű nyomában
Múltidéző

A kassai Maraton-emlékmű nyomában

Pásztor Péter
Pásztor Péter
A kassai Maraton-emlékmű (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Alig két hete, október első hétvégéjén szervezték meg a Kassai Nemzetközi Békemaratont. Az 1924-ben életre hívott nemzetközi sportesemény egyedülálló európai viszonylatban is. A békemaraton tiszteletére még az ötvenes években egy emlékművet állítottak Kassa óvárosában. A nemzetközi futóverseny győztesének neve minden évben felkerül a Maraton-emlékmű falára.

Az emlékmű alkotója Racskó Árpád felvidéki szobrászművész. Az alkotó Szolnokon született 1930. július 17-én. Élete java részét Szlovákiában, pontosabban Csehszlovákiában töltötte. A prágai Képzőművészeti Akadémia diákjai volt, ahol Jan Lauda műtermében tanult. Munkásságára nagy hatással volt Josef Václav Myslbek és Jan Štursa. Racskó Árpád 2015. január 2-án Kassán hunyt el.

A maratoni láng meggyújtása október 4-én (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az alkotói pályája során számos kültéri szobrot, portrét és domborművet készített. A legismertebb alkotása a már említett kassai Maraton-emlékmű, melyet 1959-ben lepleztek le.

A három méter magas szobor egy meztelen férfialakot mintáz meg. Az alkotás egy ugyancsak három méter magas talapzaton áll. A kezében a győzteseknek kijáró olajág látható.

A szürke gránit két oldalán olvashatók a győztesek nevei évszám szerint rendezve. Miután egy idő után már nem fértek el a nevek, a szobor mellett is kialakítottak egy alacsony mellvédet, s azon folytatták a listát.

A maratoni futás győzteseinek neve az emlékfalon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A bronzba öntött alkotás a Békemaraton tér egyik központi dísze. A talapzaton az egyes futóverseny-évadok győztesei mellett az ókori görög mondára emlékeztető nenikhkamen (magyarul győztünk) kifejezés olvasható.

A nemzetközi futóversenyek alkalmával az emlékműnél tartják a hivatalos megnyitót a maratoni láng meggyújtásával.

Idén október 4-én és 5-én szervezték meg a nem mindennapi sporteseményt.

A Kassai Nemzetközi Békemaraton szervezői az emlékmű előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Kassai Nemzetközi Békemaraton a világ egyik leghosszabb, megszakítások nélkül megrendezett maratoni futóversenye.  1924-ben szervezték meg először, azóta minden év októberének első hétvégéjén rendezik meg. A nemzetközi futóversenyen idén mintegy 18 000 futó vett részt. A szombati minimaratonról az alábbi cikkünkben írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

