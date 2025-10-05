Home Régió Hagyományos családi nap a Szőgyéni Tájházban
Régió

Hagyományos családi nap a Szőgyéni Tájházban

Berényi Kornéia
Készülnek a gesztenyefigurák (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett húsz éve Szőgyénben működő Tájház és Régészeti Múzeum intézménye az idei évben is meghirdette a Tök Jó Nap néven elhíresült őszi rendezvényt, mely minden korosztályt megszólítva, vidám hangulatot biztosított Svajcer Edina és Baracska Árpád a tájház házigazdái szervezésében.

A játszópark fából készült alkalmatosságait az Udvardról érkező Száraz család hozta el, mely érdekes, különleges és ma már ritkaságba menő játékokkal varázsolta el a kicsiket és a nagyokat.

Állatbemutató (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A húszéves születésnapját ünneplő intézmény fényképkiállítással is várta vendégeit.

A képek tanúsították az elmúlt évek rendezvényeinek sokaságát, népszerűségét és sokszínűségét.

A tájház mellett működő alkotóműhely foglalkoztatói az őszt jellemző dekorációk elkészítésébe vonták be az ügyeskedőket. Népszerű volt a töklámpáskészítés, és a sülttökből készíthető kókuszba hempergetett gólyócskák gyúrása, mely édességnek is nagyon finom volt. Kínáltak még sült tököt, meleg teát és nem hiányzott a vattacukor sem.

Töklámpás készítése (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Igazi különlegességnek számított Borka Dávid Bendegúz Billogverde Kalapműhelye, ahol több muzeális fémmegmunkáló szerszám várta az alkotni vágyókat. Az ötvöszománc szakoktató standja könnyen felismerhető volt a cilinderkalapjáról és persze a remek hangulatról, ahol egyedi karkötők, réz biléták, felvarrók készültek, különleges kalapácsokkal, beütőkkel és az alkotók fantáziájával.

Billogverde Kalapműhely Borka Dáviddal  (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az idei évben is eljött Győrből az Állatságok Állatbemutató, amely nem csak élmény, de tanulás volt a lelkes nézőközönség részére, amikor sok mindent megtudtak az állatok tulajdonságairól, a felelősségről, a gondoskodásról és a természet tiszteletéről. Agyerekek nemcsak szemlélődtek, de kérdezhettek, simogathattak és valódi kapcsolatba kerülhettek az állatokkal.

Így vált a szőgyéni tájház tágas udvara október első szombatjának napsütéses délutánján igazi családi találkozóvá.

A rendezvény támogatói: Szőgyén Öröksége Társulás, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Szőgyén Község önkormányzata, Nyitra Megye, Seray étterem, Dékány József mezőgazdász.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

