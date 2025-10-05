Hagyományos családi nap a Szőgyéni Tájházban

Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett húsz éve Szőgyénben működő Tájház és Régészeti Múzeum intézménye az idei évben is meghirdette a Tök Jó Nap néven elhíresült őszi rendezvényt, mely minden korosztályt megszólítva, vidám hangulatot biztosított Svajcer Edina és Baracska Árpád a tájház házigazdái szervezésében.

A játszópark fából készült alkalmatosságait az Udvardról érkező Száraz család hozta el, mely érdekes, különleges és ma már ritkaságba menő játékokkal varázsolta el a kicsiket és a nagyokat.

A húszéves születésnapját ünneplő intézmény fényképkiállítással is várta vendégeit.

A képek tanúsították az elmúlt évek rendezvényeinek sokaságát, népszerűségét és sokszínűségét.

A tájház mellett működő alkotóműhely foglalkoztatói az őszt jellemző dekorációk elkészítésébe vonták be az ügyeskedőket. Népszerű volt a töklámpáskészítés, és a sülttökből készíthető kókuszba hempergetett gólyócskák gyúrása, mely édességnek is nagyon finom volt. Kínáltak még sült tököt, meleg teát és nem hiányzott a vattacukor sem.

Igazi különlegességnek számított Borka Dávid Bendegúz Billogverde Kalapműhelye, ahol több muzeális fémmegmunkáló szerszám várta az alkotni vágyókat. Az ötvöszománc szakoktató standja könnyen felismerhető volt a cilinderkalapjáról és persze a remek hangulatról, ahol egyedi karkötők, réz biléták, felvarrók készültek, különleges kalapácsokkal, beütőkkel és az alkotók fantáziájával.

Az idei évben is eljött Győrből az Állatságok Állatbemutató, amely nem csak élmény, de tanulás volt a lelkes nézőközönség részére, amikor sok mindent megtudtak az állatok tulajdonságairól, a felelősségről, a gondoskodásról és a természet tiszteletéről. Agyerekek nemcsak szemlélődtek, de kérdezhettek, simogathattak és valódi kapcsolatba kerülhettek az állatokkal.

Így vált a szőgyéni tájház tágas udvara október első szombatjának napsütéses délutánján igazi családi találkozóvá.

A rendezvény támogatói: Szőgyén Öröksége Társulás, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Szőgyén Község önkormányzata, Nyitra Megye, Seray étterem, Dékány József mezőgazdász.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma