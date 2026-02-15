A szeretet és az irgalom napja – megemlékezés és közösségi program a betegek világnapján

A betegek világnapján imádság, koszorúzás és az olimpiai láng érkezése tette emlékezetessé a Kispakán és Nagypakán tartott megemlékezést, ahol a GRACE közössége a sport jegyében erősítette az összetartozást.

A GRACE Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosultak Egyesülete február 14-én, szombaton szervezett ünnepi megemlékezést a betegek világnapja alkalmából a kispakai parkban.

A FEMIT polgári társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közreműködésével szervezett rendezvényre szeretettel várták mindazokat, akik közösen kívántak emlékezni, imádkozni és megerősödni a hitben és a közösség erejében.

Mint az a köszöntőben elhangzott a betegek világnapját Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére ünnepli az egyház február 11-én, a lourdes-i Szűzanya ünnepén.

Ezen alkalomból a GRACE minden évben megemlékezik, mert hitállásuk szerint

a betegség, a szenvedés és a törékenység nem pusztán emberi gyengeség, hanem olyan élettapasztalat, amelyben Isten különösen közel jön az emberhez s hálával tartozunk mindazoknak, – ápolók, orvosok, családtagok és önkéntesek –akik csendes, kitartó szolgálatukkal az irgalom élő tanúi.

Az idei világnap üzenetének jegyében,– „A szamaritánus irgalma – szeressünk mások fájdalmának hordozásával” – a GRACE közössége ennek az irgalmas szeretetnek kíván élő példája lenni, ahol nemcsak programok, hanem valódi emberi kapcsolatok születnek, és mindenki megtapasztalhatja, hogy nincs egyedül.

A köszöntőt követően a résztvevők megkoszorúzták a GRACE kopjafáját, majd imádság és áldás kíséretében folytatódott a program Nagypakán, ahol a közösségi eseményekhez különleges pillanat is társult:

megérkezett az olimpiai láng, amelyet Duducz Tibor sportújságíró, a Csallóközi Olimpiai Klub elnöke hozott el Kassáról.

Mint elmondta, Szlovákiában huszonnégy olimpiai klub működik, és a láng az egész országot bejárta, hogy a téli olimpia közeledtével felhívja a figyelmet az olimpiai eszmékre és a sport fontosságára.„Örülök, hogy elérkezett ide hozzátok, Nagypakára is. Jó sportolást, sportszerű sportolást kívánok, és szép napot mindenkinek!” – fogalmazott.

A kísérőprogramban sor került a GRACE Liga első fordulójára, páros dartsversenyre, asztalitenisz házi bajnokságra, valamint retro játékokra is. A nap közös ebéddel zárult az állomás melletti étteremben.

A betegek világnapja így nem csupán megemlékezés volt, hanem a hit, az együttérzés és a közösség ünnepe is – ahol a lelki megerősödés és a sport öröme kéz a kézben járva adott erőt a mindennapokhoz.

Németh Tímea/Felvidék.ma