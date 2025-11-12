Nyugdíjasok olimpiája a mozgás népszerűsítése és az összetartozás jegyében

Az egészséges életmód népszerűsítése és az olimpiai eszme terjesztése jegyében szervezték meg a nyugdíjasok olimpiáját Ipolyságon. Az immár ötödik alkalommal megtartott sporteseményen a helyi nyugdíjasklub tagjai és az alapiskolások versenyeztek.

Mint a megnyitón elhangzott, az esemény a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság által meghirdetett Tartsunk össze mottó szellemében valósul meg. Révész Angelika, a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub vezetőségi tagja, a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság tanácsadó testületének tagja kiemelte:

korra, nemre, nemzetiségi hovatartozásra és a sportteljesítmény mértékére való tekintet nélkül mindenki sportoljon annak érdekében, hogy egészségesebbek legyünk, mindeközben pedig odafigyeljünk egymásra.

A hagyományt és az olimpiai eszmét követve a november 11-ei esemény az olimpiai láng meggyújtásával és az olimpiai zászló megérkezésével vette kezdetét. Az olimpiai himnusz felcsendülését követően kezdődött az ügyességi játék.

A nyugdíjasolimpia a Torinóban esedékes 2026-os téli olimpiai játékok egyfajta felvezetője, hiszen október 4-én, a Kassai Nemzetközi Békemaraton előnapján a Szlovákiában működő olimpiai klubok a láng átvételével az olimpia hírét és eszméjét is hirdetik a rendezvényeiken.

Az idei, generációkat összekötő sporteseményen öt csapat méretett meg a több állomásból álló pályán.

Különféle ügyességi, az egyes sportágakhoz kapcsolódó játékok várták a játékosokat. Az egyes állomásokon többek között a labdavezetést vagy a célba dobást gyakorolhatták a résztvevők.

A hangsúly nem a sportteljesítményen, hanem a mozgás örömén, a csapaton belüli együttműködésen volt a közös élmények és az együtt töltött idő jegyében.

Természetesen az eredményhirdetés sem maradhatott el. A minden év őszén megvalósuló alkalom nem csupán a sportolásról szól, az egészséges életmód népszerűsítése mellett a közösségi lét, az összetartozás megélésének is remek példája.

A jövőre fennállásának 20. évfordulóját ünneplő ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub sokrétű tevékenységet folytat Ipolyság városával karöltve. Tömegsportrendezvények mellett különféle sportjátékokat szerveznek. Az egyes rendezvényeiken a kisgyermekektől, a kamaszokon és a felnőtteken át a szépkorúakig minden korosztály megjelenik.

A sportesemények között találunk atlétikai versenyeket, futóversenyt, röplabdatornát, de partnerszervezői a Ipoly Kupa –Daučík Ferdinánd Emlékkupa eseménynek, emellett a nyugdíjasoknak heti rendszerességgel szerveznek pilátesz fitnesz és skandináv gyalogló foglalkozásokat.

Pásztor Péter/Felvidék.ma