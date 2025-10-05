Home Képriport A dénesújfalui kisállat kiállítás képekben
Képriport

A dénesújfalui kisállat kiállítás képekben

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Szlovákiai Kisállat- tenyésztők Egyesületének Dénesújfalui Szervezete október 3. és 5-e között tartja őszi kisállat kiállítását. Az immár 18. alkalommal megrendezett seregszemlének a községi hivatal udvara ad otthont.

Az érdeklődők megtekinthetik a régió tenyésztőinek díszmadarait, nyulait, galambjait, dísz- és gazdasági baromfi fajtáit. A kiállított állatokat szakmai zsűri értékeli, pontozza. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak! A kiállítás vasárnap délig tekinthető meg, a belépés ingyenes.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az alsósztregovai Madách Imre Irodalmi Nap képekben

Pósa Lajosra emlékeztek a Fiumei úti sírkertben

A népmese napját ünnepelték a komáromi Kossuth téren

Őszi kiállítások a rimaszombati könyvtárban

XXXXI. Gömör-Kishonti Vásár Rimaszombatban képeken

Mihály-napi vigasságok Felsőszeliben

XVII. Czinka Panna Fesztivál képekben

Még megtekinthető Ádám Veronika tornaljai kiállítása

Lédecen a győri bencésekkel ünnepeltek

1Úton a Remény évében a Felvidéken – Képes...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma