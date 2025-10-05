A dénesújfalui kisállat kiállítás képekben

A Szlovákiai Kisállat- tenyésztők Egyesületének Dénesújfalui Szervezete október 3. és 5-e között tartja őszi kisállat kiállítását. Az immár 18. alkalommal megrendezett seregszemlének a községi hivatal udvara ad otthont.

Az érdeklődők megtekinthetik a régió tenyésztőinek díszmadarait, nyulait, galambjait, dísz- és gazdasági baromfi fajtáit. A kiállított állatokat szakmai zsűri értékeli, pontozza. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak! A kiállítás vasárnap délig tekinthető meg, a belépés ingyenes.

Felvidék.ma