Orkánerejű szélre lehet számítani ezekben a megyékben

Közép- és Nyugat-Szlovákiában csütörtökön nagyon erős szélre kell számítani. Besztercebánya, Zsolna és Eperjes megyék főként hegyvidékes területein erős vihar és eső is előfordulhat – figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a honlapján. Első- és másodfokú riasztás van érvényben.

A figyelmeztetések az erős szélre vonatkoznak, amelynek sebessége elérheti a 70 kilométer/órát, és Pozsony, valamint Nagyszombat megye minden járására érvényesek, előzetesen péntek (október 24.) éjszakáig. Erős széllel Nyitra megyében is számolni lehet.

Az SHMÚ kiadós esőre figyelmeztet a Túrócszentmártoni, Stubnyafürdői, Besztercebányai, Rózsahegyi, Breznóbányai, Rimaszombati, Liptószentmiklósi, Nagyrőcei és Rozsnyói járásokban. A meteorológusok itt helyenként 30 milliméternél is több csapadékot várnak.

Erős szélre főleg a hegyekben, a Túrócszentmártoni, Rózsahegyi, Zsolnai, Besztercebányai, Alsókubini, Námesztói és Kézsmárki járásokban kell számítani. A Turdossini, Poprádi, Breznói és Liptószentmiklósi járásokban erős, akár heves viharok is előfordulhatnak, amelyek sebessége elérheti a 160 kilométer/órát, átlagos sebessége pedig 105 kilométer/óra lehet.

SZE/Felvidék.ma/TASR