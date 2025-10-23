Sikula László csodái a Csemadok pozsonyi székházában

Amikor beléptem a Csemadok pozsonyi székházának nagytermébe, melyet Rákosi Ernőről neveztek el, az jutott eszembe, hogy most ő is boldogan tekint le ránk, mert látja azokat a csodás festményeket, melyeket Sikula László magyarbéli festőnek köszönhetünk.

Bevallom, régen ismerem Sikula László munkásságát, hiszen a szomszéd faluban él, de a Csemadok-tagság is összeköt minket. Aztán egyszer mutatott egy festményt, amely Magyarbélt ábrázolja, mire megkérdeztem, lefestené-e a falunk határában lévő Árpád-kori templomot, mely a maga csodálatosságával álldogál egyedül és őrzi értékeinket. Amikor elkészült a festmény, azon tűnődtem, hogy tudta odafesteni Sikula László azt az érzést is, amit a falubeliek által csak kápolnának becézett szakrális építmény áraszt magából. Nos, ez a művészet.

Amikor odaértem a pozsonyi Csemadok-székházba, már gyülekeztek az emberek, de néhány szót sikerült váltanunk Dolán Györggyel, aki megkérdezte, melyik tetszik a legjobban, mondtam, elfogult vagyok, az újfalusi templomot ábrázoló, de igazság szerint Magyarbél látképe is megdobogtatja a szívemet. Mivel ismerem Laci műveit, nem láttam sok újat, mégis érdeklődve és csodálattal szemléltem, hiszen az otthon falai között teljesen más hangulat tárul az ember elé, mint egy kiállításon, ahol az alkotók, mert a tárlat készítői is alkotók, más szemszöget, egy sajátos nézőpontot adnak a képeknek. Dolán György pedig elárulta, neki mindegyik tetszik, persze, nevettem el magam, nekem is.

A kiállítás október 22-én nyílt meg és november közepéig megtekinthető. A tárlatot Dolán György nyitotta meg, aki gyermekkorától ismeri Sikula Lászlót, hiszen mindketten magyarbéliek. A festőművész Dolán György a képek realizmusáról beszélt, no meg arról, hogy Sikula László is kísérletező alkotó, nem egyfajta technikát használ, ennek köszönhetően színesek a festményei, de nem csoda, hiszen a geológus, sportoló, festő nagyon precíz ember, ami megmutatkozik a festményein is.

A megnyitó a Városi Kulturális Napok rendezvénye volt, amelynek főszervezője a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya. A tárlatnyitó után Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke köszöntötte Juhos Ferencet, aki a Szemtől szembe című könyvéről beszélt.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma