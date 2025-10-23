Home Kitekintő Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Budapest, 2025. október 23. Katonai tiszteletadással felvonják a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Máthé Zoltán

Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred.

Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.

Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.

Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

MTI

