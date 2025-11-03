Gombaszög 2026: ismertek az első fellépők, felvidéki zenekarok jelentkezését várják a szervezők

Dzsúdló, Analog Balaton, Aurevoir., Anna and The Barbies, Ivan & The Parazol – ők már biztosan zenélnek a 2026-os Gombaszögön július 14. és 19. között. A legnagyobb felvidéki magyar fesztivál hét színpadán csaknem 100 koncert várja a látogatókat, míg a 35 programhelyszínen 600 programmal készülnek a szervezők.

De Gombaszög nemcsak a nagy nevek fesztiválja. A tábor küldetése, hogy teret adjon a szlovákiai magyar induló zenekaroknak és DJ-knek, így az előző évekhez hasonlóan jövőre is több mint két tucat hazai feltörekvő előadó kap lehetőséget, hogy bemutatkozzon a fesztivál színpadain. A szervezők november 30-ig várják a jelentkezéseket a zene@gombaszog.sk címre. A beérkező bemutatkozó anyagokból a zenei szervezőcsapat kiválasztja a legígéretesebb tehetségeket, akik fellépési lehetőséget kapnak a jövő évi fesztiválon.

A jegyvásár már elindult, és most is jól jár, aki időben dönt: az Early Bird hetijegyek változatlan áron, mindössze 89 euróért várják gazdájukat.



Jegyvásár: https://gombaszog.taggin.io/

GNYT/Felvidék.ma