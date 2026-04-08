Rendhagyó, mégis emlékezetes volt a XIX. Palóc Húsvét Füleken

Rendhagyó körülmények között, de sikeresen valósult meg a XIX. Palóc Húsvét rendezvénye április 6-án, húsvéthétfőn Füleken. A hagyományosan a vár udvarán megrendezett eseményt az idei évben a kedvezőtlen időjárás miatt végül a Füleki Városi Művelődési Központban tartották meg.

A szervezők eredetileg a várudvarban készültek a kapunyitásra, ahol már szinte minden készen állt a látogatók fogadására. A viharos széllökések azonban közbeszóltak, így a rendezvény lebonyolítása a szabadtéren nem volt biztonságos. A művelődési központ csapata gyors döntést hozott, és rövid idő alatt átköltöztette a technikai felszerelést, a fellépőket, valamint több kísérőprogramot is az épületébe és környékére. Bár az átszervezés némi csúszást okozott, a színpadi műsort végül sikeresen lebonyolították.

A népművészeti műsor ezúttal is sokszínű programot kínált a közönségnek.

Fellépett az ózdi Szabad Szombat Táncegyüttes és a losonci Ipeľ Néptáncegyüttes, valamint a Budapestről érkező BashElán zenekar.

A fiatal magyar népzenészekből álló formáció különleges hangzásvilágot hozott Fülekre: a hagyományos magyar népzenét balkáni ritmusokkal és erdélyi cigányzenei elemekkel ötvözik, improvizatív elemekkel gazdagítva koncertjeiket.

A helyi hagyományőrző csoportokat a Foncsik Énekegyüttes, a Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes és a Szederinke Gyermek-néptáncegyüttes képviselte, akik szintén hozzájárultak az ünnepi hangulathoz.

A rendezvényhez számos kísérőprogram is kapcsolódott. Az érdeklődők kipróbálhatták a tojásdíszítés különböző technikáit, gyékényből készíthettek húsvéti figurákat, illetve más kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A gyermekeket többek között kézzel hajtott körhinta, húsvéti tojáskeresés, lovagoltatás és íjászat várta.

A XIX. Palóc Húsvét főszervezője a Füleki Városi Művelődési Központ volt, partnereik között szerepelt a Füleki Vármúzeum, a Közhasznú Szolgáltatások és a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

A szervezők a rendezvény után köszönetet mondtak minden fellépőnek, partnernek és segítőnek az együttműködésért, valamint azoknak is, akik a rendhagyó körülmények ellenére ellátogattak az eseményre. Bár az időjárás átírta a terveket, a XIX. Palóc Húsvét így is emlékezetes húsvéthétfőt hozott Füleken.

Fotók: Füleki Városi Művelődési Központ

