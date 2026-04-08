A Nagyszombat megyei regionális koordinátor jó gyakorlatokat mutatott be Brüsszelben

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat megerősíti aktív álláspontját a fenntartható mobilitás európai szintű támogatása terén. Nagyszombat megye koordinátora, Silvia Prokopová képviselte Szlovákiát az Európai Mobilitási Hét kampány nemzeti koordinátorainak munkaértekezletén Brüsszelben.

Az Európa minden tájáról érkező koordinátorok rendszeres találkozói a tapasztalatcserét, az inspiráció megosztását és a jó gyakorlatok bemutatását szolgálják.

Mindezek konkrét hatással vannak a fenntartható közlekedés fejlesztésére az egyes régiókban.

Nagyszombat megye azon régiók közé tartozik, amelyeknek van mit megmutatniuk ezen a téren.

„Köszönöm a bizalmat és a lehetőséget, hogy képviselhetem megyénket európai szinten. Nagy köszönet mindenkinek, aki mellettem áll – az irodai kollégáknak, az önkormányzati partnereknek és a nonprofit szektornak. Támogatásuk, együttműködésük és részvételi hajlandóságuk nélkül ezek a tevékenységek nem valósulhattak volna meg. Mindannyiunk közös sikerének tekintem, akik javítani szeretnénk a kerékpározás és a fenntartható mobilitás feltételeit” – mondta Silvia Prokopová a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

Mint írja,

a találkozón számos olyan tevékenységet mutattak be, amelyeket a megye nemcsak az Európai Mobilitási Hét keretében, hanem az év többi időszakában is megvalósít.

Ezek közé tartozik például a Kerékpárral munkahelyre elnevezésű kampány adataival végzett szisztematikus munka, valamint az önkormányzatok számára a Cyklospot alkalmazáson keresztül szervezett oktatási tevékenységek, amelyek nemcsak rutinszerű szervizelést és kisebb kerékpár-átalakításokat kínálnak, hanem teret adnak a kerékpáros élet aktuális témáinak megvitatására és a Kerékpáros Tavaszi Iskolának is.

Ezek a kezdeményezések hozzájárulnak a kerékpározás további népszerűsítéséhez, a közlekedési intézkedések tervezésének javításához, valamint a biztonságos és fenntartható mobilitásra való törekvéshez – hangsúlyozta a megye. Ugyanakkor megerősítik a régió fontos koordinátori szerepét, amely összeköti az önkormányzatokat, a szakmai közönséget és a nonprofit szektort. Mint kiemelték, a megye folytatja a kerékpárutak építését.

PP/Felvidék.ma