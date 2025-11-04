Elhunyt Dominik Jaroslav Duka, nyugalmazott prágai bíboros

Dominik Duka, nyugalmazott prágai bíboros 82 éves korában elhunyt. Esterházy János nagy tisztelője volt.

2025. március 7-én Budapesten az Orszagházban kitüntették Esterházy János emlékplakettel. Személyesen beszélgethettünk, és akkor megáldotta Esterházy János rózsafüzérét a mirovi börtönből. Duka bíboros édesapja is ott raboskodott. Beszélgettünk a zarándokközpont látogatásáról is. Sajnos már nem látogat el hozzánk. Nyugodjon békében! – írta közösségi oldalán az Esterházy János Zarándokközpont.

Kedden, november 4-én reggel Csehországból szomorú hír érkezett: 82 éves korában elhunyt Dominik Duka bíboros, nyugalmazott prágai érsek – közölte a Prágai Érsekség. A főpap hajnali három órakor hunyt el.

A bíborostól november 15-én, szombaton vesznek végső búcsút

A prágai Szent Vitus-székesegyházban lesz a búcsúztatása 2025. november 15-én – számolt be róla a České noviny és az iDnes.cz.

Hosszú hetekig küzdött az életéért. Október 6-án a prágai Központi Katonai Kórházban sürgős műtétet hajtottak végre rajta. Később a Katolícke noviny-nak adott interjúban elmondta, hogy összesen négy operáción esett át. Október 30-án hazaengedték a kórházból, de november 1-jén ismét vissza kellett térnie.

Börtönben is volt a kommunizmus idején

A 36. prágai érsek, polgári nevén Jaroslav Duka 1943. április 26-án született. Édesapja a brit Királyi Légierőnél (RAF) szolgált, de az 1948-as kommunista hatalomátvétel után börtönbe került. Duka csak kétéves katonai szolgálatát követően kezdhette meg teológiai tanulmányait, 1970-ben szentelték pappá. Öt évvel később azonban megvonták tőle az állami engedélyt, így tizenöt éven át a plzeňi Škoda-gyárban dolgozott.

Emellett titokban továbbra is lelkipásztori tevékenységet folytatott a domonkos rend tagjaként, amelyhez 1968-ban csatlakozott.

E tevékenységéért 1981 és 1982 között a plzeňi Bory börtönben raboskodott, ahol egy cellában volt a későbbi elnökkel, Václav Havellel.

1998-ban nevezték ki Hradec Králové püspökévé, később pedig prágai érsekké.

A Prágai Érsekség tájékoztatása szerint a hívek november 13-án, csütörtökön és november 14-én, pénteken 12 és 18 óra között személyesen is elbúcsúzhatnak tőle a Prágai Várban, a Mindenszentek templomában.

ct24/https://apha.cz /Felvidék.ma