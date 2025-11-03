Home Itt és Most Már meg lehet vásárolni a 2026-os autópálya-matricákat
Már meg lehet vásárolni a 2026-os autópálya-matricákat

SZE
SZE
Fotó: pixabay.com

A Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) az elmúlt évekhez viszonyítva egy hónappal korábban kezdte meg a 2026-os autópálya-matricák értékesítését, melyek ára nem változott. Az autópálya-üzemeltetők felhívták a gépjárművezetők figyelmét, hogy vásárláskor használják a hivatalos értékesítési csatornákat. Így elkerülhetik a többletköltségeket és a reklamációk esetén felmerülő esetleges bonyodalmakat – tájékoztatott hétfőn az NDS.

A 365 napos autópálya-matrica ára 90 euró marad, a 30 napos matrica 17,10 euróba kerül, a 10 napos matrica 10,80 euróért, az egynapos autópálya-matrica pedig 8,10 euróért kapható. Az autósok tehát továbbra is ugyanazokat az összegeket fogják fizetni, mint ebben az évben.

Az NDS a múltban több változást is bevezetett az autópályadíjak terén. Az egynapos autópályadíj bevezetése mellett megváltoztatta a weboldal kialakítását, és kibővítette az autópályadíj fizetésének módjait – bevezette az online vásárlás lehetőségét az Apple Pay és a Google Pay segítségével.

2025 januárjától egységesítették az összes típusú elektronikus autópálya-matrica vásárlásának szabályait. Míg addig a matrica érvényességének kezdődátumát a vásárlás időpontjától 13 nappal lehetett eltolni, az utolsó matricák kiadásától kezdve ez már 60 napra bővült.

Az autópálya-matricát továbbra is meg lehet vásárolni a www.eznamka.sk weboldalon, az eZnamka alkalmazáson keresztül vagy a határátkelőhelyek információs és értékesítési pontjain.

SZE/Felvidék.ma/TASR

