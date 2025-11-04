KöMaL Ankét sok sikeres selyéssel

A Selye János Gimnázium diákjai a KöMaL Ankét évértékelő díjátadó eseményén vehettek részt Budapesten.

A Középiskolai Matematikai Lapok – KÖMAL – egy nagy múlttal rendelkező, matematikai és fizikai cikkeket közlő folyóirat, melynek pontversenyeibe iskolánk diákjai már évek óta aktívan bekapcsolódnak. A diákok havi rendszerességgel küldhetik ide a matematikai, fizikai, informatikai feladatok megoldásait.

Ennek az idei díjátadójára október 31-én, pénteken az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) egyik épületében került sor. A reggelt vonatozással indítottuk Budapest irányában, amit hamarosan villamosozás követett a belvárosban. A villamosról leszállva az izgalomtól sietve szedtük lábainkat, hogy a jobbnál jobb előadásokat ne késsük le. (Bár a hiedelem szerint az ankétról lehetetlen elkésni.) A nap során különböző érdekes előadásoknak lehettünk tanúi a délelőtt és a délután folyamán is. Délelőtt a fizika bolyongási problémáiról, matematikai mérlegelésről, valamint a kvantum áramkörökről és a geometriai távolságokról hallhattunk érdekes értekezéseket. A délelőttöt az ebéd követte, ami után a szünetben megörökíthettük ottlétünket. A délutánt már a díjkiosztón töltöttük, ahol a diákok átvették a jól megérdemelt jutalmakat, egész éves munkájukért.

Idén matematikában és fizikában a következő selyés diákokat díjazták:

Matematika – C-jelű egyéni (első évfolyam): Szighardt Anna – 10. díj, Bara Boglárka –

11-12. díj, Radošická Emma – 13-14. díj, Péter Tamás – 18-19. díj, Majer Veronika – első

dicséretben részesült.

Matematika – C-jelű csapatverseny (első-második évfolyam): Burgundi Alfák (Szabó

András, Rasztgyörgy Jázmin, Klenkó Éva Borbála – mindhárman III. A) – 2. díj.

Matematika – K-jelű egyéni (első évfolyam): Szighardt Anna – 6-7. díj, Radošická Emma

– 8. díj, Péter Tamás – 10. díj, Majer Veronika – 14. díj, első dicséretben részesült Škerlec

Denis.

Fizika – G-jelű egyéni (első évfolyam): Szighardt Anna – 1. díj, Majer Veronika – 3. díj

Fizika – G-jelű egyéni (második évfolyam): Szabó András – 10-11. díj

Fizika – G-jelű csapatverseny (első-második évfolyam): Fizikus Mucuskák (Bara

Boglárka, Olláry Viktor Alex – II. A és Pleva András Álmos – II. B) – 2. díj, D & K (Orvos

Kristóf és Sámson Dalila – III. B) – első dicséretben részesült.

A díjak átadása közben a közönség figyelme felkeltéséről ismét a szervezők gondoskodtak. Hallhattunk matematikai előadást „Csodálatos szimmetriák” címmel, és parányi betekintést nyerhettünk a kvantummechanika világába is. Ezt az eseményt a fogadás követte, ahol az asztalnál ülve az aznapi élményeinket oszthattuk meg egymással.

Ez a nap a KöMaL-verseny szempontjából talán az év egyik legnemesebb eseménye volt, mivel az egész évben tartó munkát és a feladatmegoldásokat havonta visszaküldő diákokat, valamint magát a folyóiratot is ünnepeltük. Úgy gondolom, hogy élményekben és friss tudásban gazdag napot élhettünk át közösen. Köszönjük a lehetőséget!

A diákoknak és felkészítő tanáraiknak, RNDr. Bukor Emőkének, RNDr. Édes Erzsébetnek,

Hevesi Anikónak és Kustyán Mariannának szívből gratulálunk, az idei versenyzéshez pedig

sok sikert kívánunk!

Olláry Viktor Alex II.A/Felvidék.ma