Eltemették Dominik Duka cseh bíborost Prágában

Örök nyugalomra helyezték Dominik Duka bíborost, a prágai katolikus főegyházmegye volt érsekét Prágában, a Szent Vítus-székesegyházban szombaton.

A súlyos betegség után november 4-én elhunyt nyugalmazott cseh főpap földi hamvait a székesegyház Érseki Kápolnájának sírkamrájában helyezték el.

A gyászmisét és a gyászszertartást az elhunytért Jan Graubner, prágai érsek, valamint Jude Thaddeus Okolo pápai nuncius celebrálta. Dominik Duka búcsúztatásán megjelent Petr Pavel cseh államfő, Miloš Zeman és Václav Klaus korábbi elnökök, több vezető cseh politikus és számos külföldi egyházi küldöttség, köztük a magyar katolikus egyház képviselői is.

A székesegyház megtelt a meghívott vendégekkel, míg több száz hívő és turista a hradzsini várudvaron elhelyezett óriás kivetítőkön követte az eseményeket.

Jan Graubner prágai érsek, a cseh katolikus egyház feje beszédében meleg szavakkal méltatta Dominik Duka személyiségét és életművét. Hangsúlyozta, hogy az elhunyt a modern cseh katolikus egyház meghatározó személyisége volt. A világi hatalom nevében Václav Klaus egykori cseh köztársasági elnök búcsúzott Dominik Dukától.

Az elhunyt egyházi vezető nagyon jó kapcsolatokat ápolt a csehországi magyarokkal és Magyarországgal.

A csehországi magyar anyanyelvű hitélet lehetőségének megteremtéséért és a magyar-cseh egyházi és politikai kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkája elismeréseként 2018-ban Duka Budapesten Áder János akkori köztársasági elnöktől átvette a Magyar Érdemrend Középkeresztje Csillaggal kitüntetést.

Az egykori prágai érsek nagy tisztelője volt Mindszenty József bíborosnak, és támogatta az 1957-ben kommunista börtönben elhunyt Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság két világháború közötti vezetőjének rehabilitálását. A bíboros ezért idén márciusban Budapesten Esterházy-díjat kapott.

Dominik Duka nagy szerepet játszott abban, hogy a cseh állam visszaadja a katolikus egyháznak a kommunisták által elkobzott vagyonát. Életművéért a bíboros 2016-ban megkapta a legmagasabb cseh állami kitüntetést, a Fehér Oroszlán érdemrendet.

mti/Felvidék.ma