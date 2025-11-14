Szakmai konferenciával zárja az évet a 3 folyó völgye társulás

Aktív és eredményes évet zár a 3 folyó völgye borturisztikai társulás, amely 2025-ben is számos programmal – portfólió- és szakmai kóstolókkal, fesztiválokkal, szakmai egyeztetésekkel – erősítette a régió borturizmusát. Az idei párkányi 3 folyó völgye Borfesztivál egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor a térség tíz borászata együttműködési memorandumot írt alá, ezzel biztos alapokra helyezve a közös bormarketinget és fejlesztési stratégiát.

A társulás célja kezdettől fogva világos: szakmai eszközökkel segíteni a Duna, Garam és Ipoly folyók által határolt dél-szlovákiai bortérség termelőit, és az itt születő kiváló borokat minél szélesebb közönséggel megismertetni.

A 3 folyó völgye társulás az évet szakmai konferenciával zárja, amelyre 2025. november 25-én, kedden kerül sor Párkányban, a Vadas Thermal Hotel konferenciatermében. A rendezvény 9 órakor kezdődik, és egész délelőtt izgalmas előadások, gyakorlati tapasztalatcserék és kerekasztal-beszélgetések várják a résztvevőket.

A program egyik központi témája az egész régiót érintő egyik legsúlyosabb kihívás, a fitoplazma elleni védekezés lesz. Bár a helyi szőlészek és borászok mindent megtesznek a szőlőültetvények megóvásáért, hatékony állami stratégia és szabályozás hiányában a küzdelem nem a leghatékonyabb – következményei pedig nemcsak az egyes gazdákat, hanem az egész borvidéket sújtják.

Emellett a konferencia számos témát jár körbe, többek között kitér a borcímkézést érintő új szabályozásokra, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeire a bormarketing és a borászat területén. Izgalmas eszmecsere várható a gasztronómiai kerekasztal-beszélgetés során is, mely a 3 folyó völgye pincészetek borainak a hazai és határon túli vendéglátásban betöltött szerepét taglalja. Mindemellett rövid betekintést kapunk majd a 3 folyó völgye 2025-ben megvalósult programjaiba.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A szervezők szeretettel várnak minden borászt, szőlészt, vendéglátóst és érdeklődőt, aki hisz abban, hogy a közös tudás és együttműködés a 3 folyó völgyének legnagyobb ereje.

A pontos program:

08:30 regisztráció

9:15 – 10:00 – Ökológiai gazdálkodás: környezeti és gazdaságossági szempontból is életképes válaszkeresés a fitoplazma okozta járványhelyzetben a tudomány jelenlegi állása mentén

Előadó: Dr. Kovács Barnabás, szaktanácsadó és gazdálkodó

10:00 – 10:30 Együtt 2025: A 3 folyó völgye eredményei és jövőképe

Előadó: Horkay András

10:30 – 11:00 Új szabályok a palackok címkéin

Előadó: Jaroslava Pátková Kaňuchová, Szlovákiai Szőlészek és Borászok Egyesülete

11:00 – 11:20 kávészünet

11:20 – 12:20 3 Folyó Völgye a gasztronómiában – kerekasztal-beszélgetés

Részvevők: Cseh Szilamér (Rumour Restaurant), Gombolai Attila (Colorbar), Kučera Henrietta (Főnix Étterem), moderálja Horkay András

12:20: – 13:00 Mesterséges intelligencia 1×1 a borászatok számára Előadó: Mayer András, AM Business 13:00 ebéd

Az esemény ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma