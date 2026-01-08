Testkamerákkal teszik átláthatóbbá a rendőri intézkedéseket Komáromban

A testkamerák alkalmazásától azt várják, hogy a rendőri intézkedések jogszerűsége minden érintett számára egyértelműbbé váljon. A rögzített felvételek nem módosíthatók, és kizárólag hivatalos eljárások során használhatók fel.

A rendőri intézkedések hatékonyságának és átláthatóságának növelése érdekében testkamerákkal szerelik fel a komáromi városi és állami rendőröket. Az új eszközök pontos dokumentációt biztosítanak, csökkentve a vitás helyzetek és félreértések esélyét mind a rendőrök, mind a lakosság részéről.

A városban a közeljövőben a világ egyik legkorszerűbb testkameráját, az Axon Body 4 modellt vezetik be.

A városi rendőrségnél elsősorban a járőröző egységek használják majd az eszközöket, amelyek a teljes intézkedési folyamatot rögzítik. A felvételek biztonságos, felhőalapú rendszerben kerülnek tárolásra.

A rögzített anyagok kulcsszerepet játszanak a vitás ügyek, panaszok és félreértések utólagos tisztázásában. A rendszer egyik alapelve, hogy a felvételekhez a rendőrök nem férhetnek hozzá szerkesztési céllal: nem lehet azokat módosítani vagy törölni. A testkamerák használata kizárólag rendőri eljárásokhoz kötött, a jogszabályok és a személyiségi jogok szigorú betartásával.

Tóth Alexander városi rendőrfőkapitány szerint a testkamerák hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljárások minden esetben a lehető leghatékonyabb és legkorrektebb módon történjenek. Mint elhangzott, előfordul, hogy elkövetők alaptalan vádakkal próbálják megnehezíteni az eljárást, a felvételek azonban egyértelmű bizonyítékként szolgálhatnak ezekben az esetekben is.

Komáromban két őrjárat szolgál minden nap, azaz négy fő, így a két testkamerát mindkét járőröző autóban egy-egy szolgálatot teljesítő rendőr fogja viselni. Az ideális az lenne, ha mindkettejükön lenne egy ilyen kamera – tette hozzá.

A testkamerák bevezetését a rendőrségi terhelés növekedése is indokolja. A Büntető törvénykönyv módosítása – amely 700 euróra emelte a kihágások összegét – jelentősen növelte a városi rendőrséghez kerülő ügyek számát, mivel az állami rendőrség ezeket automatikusan átadja. Mindeközben az önkormányzatok költségvetése szűkült, így a városi rendőrségek korlátozottabb forrásokkal működnek.

Keszegh Béla polgármester hangsúlyozta: a közrend fenntartásában egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technikai eszközök. A testkamerák bevezetése ennek a folyamatnak a része, a városi kamerarendszer pedig pályázati források segítségével tovább bővül. Ugyanakkor jelezte, hogy a felvételek folyamatos ellenőrzése jelentős emberi erőforrást igényel, ezért a jövőben a mesterséges intelligencia is szerepet kaphat az elemzésben.

A városi rendőrség mellett a komáromi állami rendőrséget is hasonló testkamerákkal szerelik fel. A fejlesztés közös célja, hogy a rendőri intézkedések átláthatóbbá, hatékonyabbá és minden érintett számára egyértelműbbé váljanak.

A Felvidék.ma kérdésére a polgármester elmondta, a hét minden napján, 24 órában teljesít szolgálatot a komáromi városi rendőrség, amely jelenleg 32 fős állománnyal rendelkezik. A városi rendőrség működtetésével járó minden költséget, így a fejlesztéseket is az önkormányzati költségvetésből – évi egymillió euróból fedezik. Érdekességként még hozzátette, a városi rendőrséghez befutó telefonhívások száma megközelíti az évi 5 ezret. A polgármester továbbra is arra biztat mindenkit, hogy szükség esetén bizalommal forduljanak a 159-es telefonszámon a városi rendőrökhöz.

Szalai Erika/Felvidék.ma