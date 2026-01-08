Tehetségek útja a Kárpát-medencében

2026. január 21-én, szerdán, 18 órától ezzel a címmel szerveznek kerekasztal-beszélgetést a budapesti Magyarság Háza Galériában. A program élőben is meghallgatható lesz a Magyarság Háza YouTube-csatornáján.

A Tabuk nélkül rendezvénysorozat kerekasztal-beszélgetése a tehetséggondozás kérdéskörét járja körül, különös tekintettel a határon túli magyar közösségek helyzetére.

Szó esik majd a tehetségek felismerésének módjairól, a család, az egyház, valamint a civil és intézményi szereplők felelősségéről. A résztvevők őszintén beszélnek azokról a nehézségekről is, amelyekkel a tehetséges fiatalok és az őket támogató közösségek szembesülnek – legyen szó anyagi korlátokról, elvándorlásról vagy intézményi akadályokról.

A beszélgetés közös gondolkodásra hív a jövő lehetőségeiről, illetve az együttműködés útjairól.

Vendégek: Farkas Zsolt (Felvidék) – esperesplébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke, Menyhárt Ernő (Erdély) – a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központ vezetője, Méry János (Felvidék) – az Esterházy Akadémia operatív igazgatója, valamint Tarpai József (Kárpátalja) – a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.

A részvétel ingyenes. Előzetes regisztráció javasolt.

A szervezők kérik a regisztrált vendégeket, hogy helyüket legkésőbb a meghirdetett kezdési időpont előtt húsz perccel foglalják el! A nem regisztrált vendégeknek a fennmaradó szabad helyek függvényében tudnak helyet biztosítani. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Amennyiben a regisztrált vendégeknek nem áll módjukban részt venni az adott programon, úgy ezt a változást szíveskedjenek előzetesen írásban jelezni ( https://magyarsaghaza.net/kapcsolat/ ).

HE/Felvidék.ma