Több mint ötezer külföldi él Komáromban, a lakosság 15 százaléka nem szlovák állampolgár

Az év elején hivatalosan 5214 külföldi állampolgárt tartottak nyilván Komáromban. Az adatok szerint a város lakosságának mintegy 15 százaléka nem szlovák állampolgárságú, ami jól mutatja Komárom nemzetközi jellegét és vonzerejét. A nyilvántartásban az állandó lakhellyel rendelkezők, az ideiglenes tartózkodási engedéllyel élők, valamint a menekültstátusszal tartózkodók egyaránt szerepelnek.

A város lakosságának többségét továbbra is a szlovák állampolgárságú lakosság alkotja: számuk az év elején 30 654 fő volt. A külföldi állampolgárságú, rövidebb vagy hosszabb ideje Komáromban élőket az idegenrendészet tartja nyilván. Az elmúlt években nemcsak az ideiglenes tartózkodással élők száma nőtt, hanem a menekültstátusszal rendelkezők aránya is emelkedett.

Több mint 2700 külföldi rendelkezik állandó lakhellyel

Az év elején 2724 külföldi állampolgár rendelkezett állandó lakhellyel Komáromban. Ők 51 országot képviselnek. A legnagyobb létszámban magyar állampolgárok élnek a városban: számuk 1947 fő, ami messze meghaladja bármely más nemzetiség arányát.

A második legnagyobb csoportot a Vietnámi Szocialista Köztársaság állampolgárai alkotják 282 fővel, őket a román állampolgárok követik 74 fővel. Jelentősebb létszámban élnek Komáromban állandó lakhellyel ukrán (68 fő), cseh (56 fő) és német (34 fő) állampolgárok is.

A nyilvántartás szerint 30 orosz, 27 osztrák és 25 szerb állampolgár rendelkezik állandó lakhellyel a városban. Emellett jelen vannak olasz (24 fő), lengyel (23 fő), észak-macedón (13 fő) és horvát (10 fő) állampolgárok is. Kisebb létszámban, de állandó lakhellyel élnek Komáromban szlovén és kínai állampolgárok is, egyaránt 9–9 fővel. A statisztikák szerint az állandó lakosok között olyan országok polgárai is megtalálhatók, mint Ausztrália, Zambia, Kolumbia, Peru vagy India.

Ideiglenes tartózkodási engedéllyel több mint kétezren élnek itt

Ideiglenes tartózkodási engedéllyel 2077 külföldi állampolgár él Komáromban. Ez a csoport 43 ország állampolgárait foglalja magában. A legnépesebb közösséget a szerb állampolgárok alkotják 589 fővel, őket az ukrán állampolgárok követik 570 fővel, míg a vietnámi állampolgárok száma 422 fő.

Számottevő létszámban élnek ideiglenes engedéllyel észak-macedón (122 fő), bosznia-hercegovinai (77 fő) és grúz (69 fő) állampolgárok is. A nyilvántartás szerint kisebb létszámban jelen vannak továbbá indiai, montenegrói, albán, orosz, moldovai, amerikai, sri lankai, örmény és azeri állampolgárok.

Több mint négyszáz menekült él a városban

Menekültstátusszal 413 lakos rendelkezik Komáromban. Közülük 404 fő ukrán állampolgár, a fennmaradó létszámot orosz és moldovai állampolgárok teszik ki. A menekültek számának növekedése elsősorban a kelet-európai háborús helyzettel magyarázható.

A hivatalos adatok mellett becslések szerint mintegy 2000 szlovák állampolgár él Komáromban életvitelszerűen úgy, hogy állandó lakcímre más településen van bejelentve. Ennek figyelembevételével

Komárom tényleges lakossága meghaladja a 36 000 főt.

Az összesített adatok alapján Komárom egyre inkább soknemzetiségű várossá válik, ahol a külföldi lakosság nemcsak létszámban, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is egyre meghatározóbb szerepet tölt be.

SZE/Felvidék.ma/KVH